Teemu Keskitalo
Teemu Keskitalo on Lappeen radan toimitusjohtaja.Kuva: Anu Leppänen
Teemu Keskitalo ajoi kolmanneksi Vincennesissä – "Sain hyvät ohjeet valmentajalta"

Prix d'Amérique -lauantain perinteisiin kuuluu amatööriohjastajien lähtö. Teemu Keskitalo ajoi Heidi du Bisetin hienosti kolmanneksi.
