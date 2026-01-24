Teemu Keskitalo ajoi kolmanneksi Vincennesissä – "Sain hyvät ohjeet valmentajalta"

Teemu Keskitalo karautti Heidi du Bisetin seiskaradalta johtopaikalle. Grégoire Houelin valmentama 9-vuotias tamma veti ensimmäiset 600 metriä 07,5-vauhtia. Kun Hyperion du Bocage vyöryi rinnalle, Keskitalo luopui johtopaikasta. Sen jälkeen suosikki Jawax de Keryann paineli johtoon.Hollantilaisen Piet van Pollaertin ajama Jawax de Keryann paineli ykköseksi ajalla 12,8a/2100 metriä. Hyperion du Bocage piti kakkoseksi. Heidi du Biset pinnisti rehdisti maaliin saakka ja toi Keskitalolle hienon kolmossijan."Sain hyvät ohjeet valmentajalta. Hän sanoi, että tamma on nopea startista, sen saimme hyvin hyödynnettyä. Lisäksi hän sanoi, että keulasta ei saa ajaa", Teemu Keskitalo kertoi."Harmi, ettei kukaan tullut aikaisemmin rinnalle. Jos olisimme saaneet selän vähän aikaisemin, niin sijoitus olisi voinut parantua. Mutta Heidi du Biset teki oikein hyvän juoksun, myös valmentaja oli tyytyväinen. Nyt on hyvä fiilis, otamme juuri samppanjaa kilpakumppaneiden kanssa.""Huomenna pääsemme seuraamaan ravintolakatsomosta Prix d'Amériqueta. Go On Boy on niukka suosikkini, mutta lähtö on tasainen ja mielenkiintoinen", Keskitalo lisäsi.Prix du Luxembourg -kisan voittaja palkittiin 45 000 eurolla. Eric Raffinin ajama Horchestro oli lähtökiihdytyksen nopein ja painui keulaan ohi Alessandro Gocciadoron Executiv Ekin, ensimmäiset 600 metriä hurjasteltiin 04,7-kyytiä ja 1100 metriä 08,1. Executiv Ek sai maalisuoralla kiritilaa ja pinkoi voittoon ajalla 10,1a/2100, joka on kilpailuennätys. Horchestro jäi niukasti kakkoseksi. Jörgen Westholmin Working Class Hero nousi viidennestä ulkoa neljänneksi."Numero 6 (Horchestro) oli kiihdytyksessä niin nopea, ettemme pysyneet vastaamaan. Saimme onneksi tilaa vähän ennen maalia ja ehdimme voittoon, viimeiset 200 metriä tultiin taas tosi kovaa. On uskomattoman hienoa voittaa tällaisena päivänä suuren yleisön edessä", Gocciadoro sanoi voittajahaastattelussa. Prix du Luxembourgin kunniataulukosta löytyy myös suomalaisvoitto. Markku Vartiainen ajoi Super Malen ykköseksi 1982.Prix Ourasi oli 4-vuotiaiden lähtö, paras palkittiin 135 000 eurolla. Paul Ploquin ajoi Philippe Allairen Magic Nightin (Helgafell) keulaan. Alessando Gocciadoron Guglielmo Jet (Maharajah) kiersi johtavan rinnalle ja näytti loppusuoran alussa voittajalta. Mathieu Mottier löysi sisäradalta tilaa Maestro Vrielle, ja Louis Baudronin valmentama Village Mysticin poika kiri yllätysykköseksi. Guglielmo Jet oli kakkonen, ja lopussa ulospäin ajautunut Magic Night kolmas. Ginostrabliggi (Muscle Hill) laukkasi johtavan takaa. Mack de Blary (Face Time Bourbon) oli kuudes maalissa.Prix Bold Eagle oli 5-vuotiaiden kisa, voittajalle 135 000 euroa. Anthony Barrier ajoi Liberte de Choiselin johtopaikalle, ensimmäiset 1700 metriä mentiin 12,7-vauhdissa. Sylvain Dupontin valmentama Captain Sparrowin tytär piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 12,1/2700. Lombok Jiel kiersi toisen radan vetäjäksi ja kesti kakkoseksi. Suosikki Liza Josselyn kiri kolmanneksi.Tulokset ja video Keskitalon lähdöstä LeTrotin sivuilta.Teemu Keskitalo ohjastaa Pariisissa Prix d’Amérique -raveissa – "Nyt pääsen ihan kunnolla osaksi sitä"