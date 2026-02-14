Yllätysuutinen Lappeenrannasta: Teemu Keskitalo irtisanottu

Pitkään kriisiratana tunnettu Lappeenrannan ravirata on purjehtinut viime vuodet vahvassa myötätuulessa. Radan talous on kohentunut, samoin alueen hevosväen yhteishenki. Lisäksi rata sai järjestettäväkseen kauan havittelemansa Kuninkuusravit vuonna 2027.

Suurimman ansion tästä on ajateltu kuuluvan vetovastuun radasta vuoden 2022 joulukuussa ottaneelle Teemu Keskitalolle. Siksi tiedote, että hänet on irtisanottu, tulee täytenä yllätyksenä.

”Pitää paikkansa”, Teemu Keskitalo vahvistaa. ”Torstai-iltana oli tapaaminen, jossa asiasta kerrottiin, ja perjantaina päättyi työvelvoite.”

Perusteluja irtisanomiselleen hän ei saanut.

”Asiasta ei ollut käyty aiempaa keskustelua, ja irtisanominen tuli minulle täytenä yllätyksenä”, Keskitalo vakuuttaa.

”Tehtävässä toimiessani ei ole tapahtunut mitään, mikä selittäisi irtisanomiseni. Voin käsi sydämellä sanoa, että mitään väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut.”

Tähän viittaa myös radan taloudellisen tilan kehitys. Vuonna 2024 rata teki 28 000 euroa voitollisen tuloksen, ja viime vuoden tuloksesta on Keskitalon mukaan tulossa vieläkin parempi toimintatuen 90 000 euron leikkauksesta huolimatta. Rata on yksi neljästä maakuntaradasta, joiden toimintatukea ei täksi vuodeksi leikattu lainkaan.

Vuonna 2024 Lappee palkittiin Vuoden raviratana ja vuonna 2023 vuoden hevosenomistajaystävällisimpänä ratana.

Omista jatkosuunnitelmistaan Teemu Keskitalo ei osaa sanoa vielä mitään.

”Asioilla on taipumus järjestyä. Tänään menen käymään vielä radalla talkoissa kiittämässä talkooväkeä”, hän suunnittelee lauantaiaamuna.

Hevosurheilu ei tavoittanut Lappeenrannan Ravirata Oy:n puheenjohtajaa Timo Sakselaa kommentoimaan irtisanomisen syytä.