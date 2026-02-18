Teemu Keskitalo ja vt kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen
Teemu Keskitalo ja Lappeenrannan vt. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen esittelivät Lappeen Kuninkuusravit-hakemusta Hippoksen valtuuskunnalle marraskuussa 2023.Kuva: Johanna Heinonen
Uutiset

Teemu Keskitalo Timo Sakselan haastattelusta: ”En kyllä näe asioita ihan samalla tavalla, mutta…”

Lappeenrannan Ravirata Oy:n puheenjohtaja kommentoi toimitusjohtajan irtisanomisesta syntynyttä kohua tiistaina TotoTV:n lähetyksessä.
