Teemu Keskitalo Timo Sakselan haastattelusta: ”En kyllä näe asioita ihan samalla tavalla, mutta…”

Teemu Keskitalon irtisanomisen perimmäisiä syitä Timo Saksela ei vieläkään avannut, mutta jotain saattoi päätellä siitä, mitä Saksela kertoi edellytettävän Keskitalon seuraajalta. Vastauksessa korostuivat myynti-, kumppanuus- ja talousosaaminen."En kyllä näe asioita ihan samalla tavalla, mutta katsotaan mitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tapahtuu ja miten asiat etenee ennen kuin kommentoin sen enempää", Teemu Keskitalo kommentoi haastattelua ylipäänsä.Epäsuoraa kritiikkiä myynnin ja kumppanuuksien hoidosta hän ei tunnista."Ainahan enemmänkin voisi myydä, mutta ihan kuten (hallituksesta eronnut) Juha Härkönen Etelä-Saimaan haastattelussa sanoi, yhden ihmisen aika on rajallinen. Ja jos rakenteita ymmärtää, niin määräänsä enempää ei voi myydäkään ilman että se leikkaa tukia ja käy hyödyttömäksi. Mun mielestä myyntitavoitteet on täytetty", Keskitalo vastaa."Kumppaneilta on tullut lukuisia ihmetteleviä yhteydenottoja sen jälkeen kun irtisanominen tuli julki, ja joku on kirjoittanut asiasta sosiaalisessa mediassakin. Mielestäni olen hoitanut kumppanuudet hyvin."Timo Saksela kertoi Tototv:n haastattelussa Keskitalon kanssa käydyn "lukemattomia" keskusteluja kehittämistä vaativista asioista hallituksessa, kahden kesken ja pienemmällä porukalla ja irtisanomisen olleen täten pitkän prosessin tulos. Teemu Keskitalo ei koe samoin."Kyllähän hallituksessa toiminnan kehittämisestä keskusteltiin, mutta se oli minusta täysin normaalia hallituksen ja toimivan johdon välistä dialogia, kuten kahdenkeskiset keskustelut puheenjohtajan kanssa tai pienemmällä porukalla. Tavoitteet on laadittu ja niiden mukaan menty. Irtisanomisesta ei ole ollut keskustelua", hän vakuuttaa.