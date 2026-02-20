Teemu Keskitalo vastaa kritiikkiin: ”En näe, mitä myyntiin vetoamalla haetaan”

Teemu Keskitalo on tutustunut Lappeenrannan Ravirata Oy:n 20.2. julkaisemaan tiedotteeseen ja haluaa kommentoida siinä esitettyjä asioita. ”Ensiksikin on hyvä, että tiedote julkaistiin. Minäkin sain siitä sitä tietoa, jota olen yrittänyt saada selville”, hän aloittaa.Tiedotteen sisällön hän kokee kuitenkin hyvin eri tavalla.”Myynnin osalta ei ole ollut muuta tavoitetta kuin budjetti. Se on täytetty ja jopa ylitetty. En näe, mitä myyntiin vetoamalla haetaan”, Keskitalo pohtii.Yhteistyökumppanuuksien puutteellista hoitoakaan hän ei tunnista.”Kumppanien osalta olen saanut pelkästään positiivista palautetta, ja hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan kanssa ei ole koskaan keskusteltu, että kumppanuuksien hallinnassa olisi jotain ongelmaa”, Teemu Keskitalo väittää.”Ja jotain voi kai päätellä siitäkin, että Lappeen verkkosivujen mukaan kaikki Talviriehalle sopimani kolme kumppania näyttäisivät nyt vetäytyneen tapahtumasta.”Taloushallinnon ongelmat Keskitalo myöntää, muttei syyllisyyttään niihin.”Tilitoimiston kanssa on ollut ongelmia, tietoa ei ole lähtenyt niin kuin olisi pitänyt. Samaa tilitoimistoa on käyttänyt moni muukin rata, ja kaikilla on ollut samoja ongelmia. Yksi toisensa jälkeen on jättänyt tai on jättämässä toimiston. Me teimme samoin tässä kuussa, entinen tilitoimisto hoitaa enää viime vuoden tilinpäätöksen.””Mutta hallitus on ollut tästä täysin tietoinen”, Teemu Keskitalo korostaa.Kuninkuusravien järjestelyjen hän vakuuttaa olevan hyvin hallinnassa ja aikataulussa.”Avainhenkilöitä on sovittu ja asioita kilpailutettu. Kolmissa viime Kuninkuusraveissa on oltu hakemassa oppia tapahtuman järjestämisestä, ja Teivoon oli tarkoitus mennä oppimaan lisää ja mahdollisesti töihinkin”, Keskitalo kertoo.”Ensimmäinen kuninkuusravikokous hallituksen kesken järjestettiin 15. tammikuuta, ja siihen toin kolme henkilöä kertomaan aikaisempien vuosien kokemuksista. Se oli ensimmäinen tilaisuus, jossa asiasta oikeasti puhuttiin.”Puheenjohtaja Timo Saksela kertoi aikaisemmin perjantaina Keskitalolle esitetyn lisäresurssin palkkaamista myyntiin, mutta asian jääneen päättämättä.”Myyntihenkilön palkkaamista en nähnyt vielä tässä vaiheessa tarpeelliseksi, koska yritykset eivät tee päätöksiä ennen kuin syksyllä. Joissain tapauksissa olisi jopa noloa lähestyä yrityksiä ennen kuin Teivo on omat Kuninkuusravinsa pitänyt. Cityravien ja muiden tapahtumien yhteydessä Kuninkuusraveja on kyllä tuotu esille, ja vihreää valoakin on jo saatu”, Keskitalo huomauttaa..Lappeenranta tiedotti toimitusjohtajan vaihdoksesta – ”Oli virhe, että irtisanomisen taustalla olevia syitä ei kerrottu heti”