Tuulettaako Teemu Okkolin myös torstaina? Kuvassa hän iloitsee Vilkkeen Villin voitosta.
Tuulettaako Teemu Okkolin myös torstaina? Kuvassa hän iloitsee Vilkkeen Villin voitosta.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Teemu Okkolin luottavaisena suuren joukkueen kera illan Varsakunkku-karsintoihin

Teemu Okkolin matkustaa Seinäjoelle viiden 4-vuotiaan suomenhevosen kanssa.
Julkaistu
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Teemu Okkolin
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