Teemu Okkolin luottavaisena suuren joukkueen kera illan Varsakunkku-karsintoihin

Illalla Seinäjoen raveja tähdittävät ikäluokkahevoset, kun lakeuksilla ravataan Kasvattajakruunun alkueriä ja 4-vuotiaiden Varsakunkku-karsintoja.Teemu Okkolinin tallilla on vahva edustus etenkin 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Varsakunkku-karsinnassa. Yhden poisjäännin myötä karsinnassa on mukana 10 hevosta. Näistä peräti neljä on Okkolinin valmennettavia. 4-vuotiaille järjestetään tänä vuonna kaksi karsintaa per sukupuoli. Se tarkoittaa sitä, että jokaisesta karsinnasta etenee neljä parasta finaaliin.Toto-pelaajat luottavat Okkolinin hevosista eniten viitosradalta starttaavaan Kommellukseen. Se on luotettu Toto5-pelissä karsinnan suosikiksi (tilanne to klo 14) ennen lähes yhtä paljon peliä kerännyttä, Petri Laineen treenaamaa Pörnä-Patea.Kommellus on osoittanut vahvaa kuntoa viime starteissaan. Viimeksi se starttasi Teivossa ravatussa Pikkuprinssissä, jossa ori taisteli urheasti johtavan rinnalta, mutta joutui tyytymään kakkossijaan. Esitys oli kuitenkin mainio.Tallipäällikkö jatkaa itse Kommelluksen ohjastajana.”Ilman muuta sen kanssa odotukset ovat korkealla. Hevonen oli erittäin hyvä Tampereella, vaikka niukka tappio tulikin. Mielestäni Kommellus jatkaa nousukunnossa”, Okkolin sanoo.Samaisessa Pikkuprinssissä viidenneksi sijoittunut Otso Kontio pääsee matkaan ykkösradalta. Myös sen kohdalla Okkolin odottaa finaalipaikkaa. Otso Kontion rattailla jatkaa hevosta Teivossakin ohjastanut Tommi Kylliäinen.”Olen Otso Kontion osalta hyvillä mielin. Se on kehittyvä varsa, mutta sillä on vielä paljon omia ajatuksia. Oikein mielenkiintoinen varsa, jolla on nyt hyvä paikka lähteä. Mielestäni sillä on täysi mahdollisuus olla jopa voittotaistossa tuolta lähtöpaikalta. Otso Kontiolta otetaan mahdollisesti takakengät pois”, Okkolin vinkkaa.Nelosradan Rudolf kuuluu karsinnassa yllättäjäosastoon. Se on kilpaillut urallaan vasta kolme kertaa ja sijoittunut aina totoon. Voittoja ei vielä ole kertynyt, ja torstaina hevonen palaa 10 kuukauden tauolta. Rudolfia ohjastaa Oona Halme.”Hevosen iskukyky on varmasti hyvä, vaikka pitkä tauko onkin. Sillä olisi tarkoitus saada nätti juoksu. Tauon vuoksi ei ajeta mitenkään aggressiivisesti. Kyseessä on kuitenkin hyvä varsa, joten finaalipaikkaa lähdetään ajamaan. Se ei ole missään nimessä poissuljettua tämänkään kohdalla.”Nelikon täydentää takarivistä numerolla 10 starttaava Harjan Fakiiri. Sen ohjastajana toimii Niko Jokela.”Se on tauluaan vaarallisempi. Harmittavia laukkoja on tullut lähtökiihdytykseen, mutta jos se malttaa ravata, uskon Harjan Fakiirin pystyvän haastamaan kenet tahansa tässä lähdössä. Ilman muuta finaalipaikkaa haetaan silläkin. Harjan Fakiirilta otetaan ensimmäistä kertaa takakengät pois.”4-vuotiaiden tammojen Varsakunkku-karsinnassa Okkolinin tallista kilpailee kolmosradalta kiihdyttävä Kimaltava.”Kimaltava oli Lahdessa kipeä. Tampereella se jäi ihan pussiin. Olen Kimaltavan kanssa varovaisen toiveikas. Finaalipaikkaa lähdetään hakemaan, eikä sen pärjääminen yllättäisi minua. Kimaltava jatkaa ilman takakenkiä.”