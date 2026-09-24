Teemu Okkolinin valmentama Harjan Fakiiri voitti karsintansa yllättäjänä. Finaalissa oriin rattaille nousee Niko Jokela.
Teemu Okkolinin valmentama Harjan Fakiiri voitti karsintansa yllättäjänä. Finaalissa oriin rattaille nousee Niko Jokela.Kuva: Maisa Hyttinen
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Teemu Okkolinilla neljä hevosta Kriteriumin finaalissa – "Minulle ja samalla koko tallin henkilökunnalle kova juttu"

Kommellus ja Harjan Fakiiri voittivat Kriteriumin karsinnat.
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Teemu Okkolin
Kommellus
Harjan Fakiiri
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