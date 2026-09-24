Teemu Okkolinilla neljä hevosta Kriteriumin finaalissa – "Minulle ja samalla koko tallin henkilökunnalle kova juttu"

Suomenhevosten Kriterium-finaali ajetaan totutusti kahdentoista hevosen voimin. Finaalissa yksi kolmasosa osallistujista tulee Teemu Okkolinin tallista, kun hän sai loppukilpailuun peräti neljä osallistujaa. Näistä Kommellus ja Harjan Fakiiri voittivat tiistaina Teivossa ajetut karsintalähdöt, joten saavutus on poikkeuksellinen.”Tosi makea homma. Tämä oli minulle ja samalla koko tallin henkilökunnalle kova juttu. Kaikki varsoista ovat kuitenkin olleet meillä alusta alkaen”, Okkolin iloitsee..Kommellus otti voittonsa keulasta tuloksella 26,7a/2100 metriä, vastaavasti Harjan Fakiiri voitti karsintansa niin ikään keulasta tuloksella 25,6a/2100 metriä.”Kommelluksesta tykkään hevosena tosi paljon. Se on kehittyvä kaveri, mutta kovin leikkisä vielä. Kommellus on mennyt läpi kauden hyvin, mutta tosissaan se ei vielä todellakaan mene. Suoritukset starteissa ovat nelivuotiskaudella olleet nousujohteisia ja samanlaiselta meno on jatkuvasti vaikuttanut kotonakin”, Okkolin kehuu.Kommelluksen omistavat Stable Holttinen yhdessä Kaustisen Elementtivalmiste Oy:n kanssa. Oriin keikkuminen ikäluokkalähtöjen kärkikahinoissa ei ole tullut valmentajalle yllätyksenä.”Kommelluksella on tosi hyvä ravitekniikka. Finaalissa kakkosradan lähtöpaikka on sille hyvä paikka ja hevonen päättää itse kuinka nopeasti se haluaa kiihdyttää. Ajan itse Kommelluksella loppukilpailussa”, Okkolin kertoo..Kaustisen Elementtivalmisteen eli Petri Lahti-Luopan omistama Harjan Fakiiri paransi Kriteriumin karsinnassa ennätystään yli kolme sekuntia. Ykkössija oli hevoselle uran neljäs täysosuma.”Annoin siitä ennen karsintaa kysyttyihin lehtikommentteihin positiivisia lausuntoja, eli minulle pärjääminen ei tullut yllätyksenä. Nyt oli pitkästä aikaa eturivi, mikä oli iso apu. Harjan Fakiiri on vielä tässä kohtaa uraa tosi vaikea ajettava muiden takaa. Siitä sen laukat ovat johtuneetkin”, Okkolin sanoo.Finaaliin Harjan Fakiiri kiihdyttää kolmosradalta. Taktiikka on jo Okkolinin edellä olleista kommenteista helposti luettavissa.”Päivänselvä asia, että Harjan Fakiirilla ajetaan keulasta, mikäli se sinne pääsee.”.Timo Tenhusen omistama Otso Kontio ylsi finaaliin johtaneen Kommelluksen kupeelta sijoituttuaan kolmanneksi. Loppukilpailuun Otso Kontio starttaa radalta viisi.”Hevonen on mennyt starteista aivan valtavasti eteenpäin”, valmentaja kehuu.Talli Toivoa Onin omistama Rudolf ylsi finaaliin sijoituttuaan kuudenneksi Harjan Fakiirin voittamassa karsinnassa. Radalta yksitoista tehtävä on luonnollisesti haastava, mutta Teemu Okkolin pitää Tutuarin poikaa lähdön mustana hevosena.”Toki voittoon tarvitaan ihmeitä, mutta sijoitus voi oikeasti olla yllättävänkin korkealla. Ori teki karsinnassa taustalta mainion juoksun. Se vain jäi alussa turhan kauas, kun ei osannut mennä auton taakse”, Okkolin päättää.