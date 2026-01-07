Oulun ravirata
Tehdäänkö Oulussa historiaa: vain yhden hevosen ravilähtö?

Valon Valmalle riittää avauslähdössä 1500 euron ykköspalkinnon saamiseen, että Ville Pohjola ajaa sen hyväksytysti maaliin.
