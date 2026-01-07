Tehdäänkö Oulussa historiaa: vain yhden hevosen ravilähtö?

Oulun 7.1. Toto75-raveihin syntyi erikoinen tilanne, kun kahdeksasta avauslähtöön ilmoitetusta hevosesta seitsemän jää pois. Liekö raveissa koskaan ajettu yhden hevosen lähtöä?"En muista, että näin olisi käynyt aiemmin", Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen vastaa.Erikoinen tilanne synnytti pohdinnan, tarvitseeko yhden hevosen lähtöä ylipäänsä ajaa.Ravikilpailusäännöissä ei ole määritelty toimintamallia tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa", Hytönen alustaa."Veikkaus ei järjestä lähtöön pelejä, joten lähdön peruminen ei olisi ollut ongelma heille. Lähtö kuitenkin ajetaan normaalisti, vaikka siinä on poisjääntien jälkeen vain yksi kilpailija. Palkintojenmaksun edellytyksenä on, että hevonen tekee hyväksytyn suorituksen."Poisjäännit koettelevat muutenkin Oulun raveja, ja pois on jäänyt kello 12.45:een mennessä 22 hevosta. Pakkanen sallii kyllä ajamisen, mutta pakkasjakso on jatkunut pohjoisessa jo niin pitkään, että mahdollisuuden ajamattomuuden takia hevosen saa jättää seuraamuksetta pois..Oulun ravit ajetaan normaalisti – pakkanen pysyy kohtuulukemissa