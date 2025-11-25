Markus Porokka valmennettavat ovat juosseet palkintorahoja kuluneen kauden aikana noin 90 000 euroa.
Markus Porokka valmennettavat ovat juosseet palkintorahoja kuluneen kauden aikana noin 90 000 euroa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Teivo GP:n karsinnoissa jännitystä lähtökiihdytyksistä alkaen – "Totta kai ajan keulasta mikäli sinne pääsemme"

Markus Porokka on Teivon tiistai-illan pitkämatkalaisia vieraita.
Julkaistu
Loading content, please wait...
How Match
Teivo Grand Prix
Markus Porokka

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi