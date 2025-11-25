Teivo GP:n karsinnoissa jännitystä lähtökiihdytyksistä alkaen – "Totta kai ajan keulasta mikäli sinne pääsemme"

Teivo Grand Prix’n karsinnat värittävät tiistain Toto5-kierrosta. Ennakkomaksullinen kilpailu on rajattu lämminverisille, joiden voittosumma oli 27. lokakuuta enintään 30 000 euroa.Illan neljännessä karsintalähdössä pelihevosiin lukeutuu juukalaisen Markus Porokan valmentama How Match, joka avaa 2100 metrin ryhmäajossa matkaan kakkosradalta. Nelivuotiaan ruunan edellinen startti Joensuussa päättyi tyylikkääseen kirivoittoon tuloksella 14,8a/2140 metriä.”Hyvä lähtöpaikka ja hokit ainakin viime talvena soveltuivat hevoselle. Viime esitys oli mainio ja hevonen on päästy valmistelemaan Teivoon hyvin. Etukäteen ei pitäisi olla mitään negatiivisia tekijöitä”, Porokka kertoo.How Match pääsee hyvänä päivänään matkaan auton takaa ripeästi. Teivossa valjakon kiihdytyksen täytyykin heti ensiaskeleilla onnistua täydellisesti, sillä rinnalta matkaan lähtevä suosikki Warrior Princess avaa myös liikkeelle nopeasti.”Totta kai ajan keulasta mikäli sinne pääsemme. How Matchin paras ominaisuus on vauhtikestävyys, mutta puolestaan sen lähtönopeus hiukan vaihtelee päivästä riippuen. Ei homma kuitenkaan siihen kaadu mikäli suosikki pääsee edelle. Oltaisiinpa sitten edes sen perässä 2. sisällä”, Porokka miettii.Jokaisesta Teivo Grand Prix'n karsintalähdöstä kolme parasta selvittävät tiensä 15 hevosen ryhmäajona 6. joulukuuta ajettavaan finaaliin. Ykköspalkinto finaalissa on 12 000 euroa.