Teivo Grand Prix -finaalin lähtöradat selvillä – yksi karsintavoittajista takariviin
Tiistaina Teivossa miteltiin Teivo Grand Prix’n finaalipaikoista, kun jokaisesta viidestä karsintalähdöstä kolme parasta selvitti tiensä finaaliin. Karsintojen hahmoja olivat Marika Enoranta ja Aleksi Kytölä, jotka kumpikin saavuttivat valmentajana kaksi karsintavoittoa.
Enorannan karsintamenestyjät olivat Grande No Less ja Definitely Maybe. Kytölän voittohevoset olivat Nyras Yoder sekä Västerbo Gute. Lisäksi hänen valmentamansa Old Fashioned ansaitsi finaalipaikan sijoittuessaan karsinnassaan kolmanneksi.
15 hevosen 2100 metrin ryhmäajona juostavassa finaalissa neljä viidestä karsintavoittajasta avaa liikkeelle eturivin sisimmiltä radoilta, mutta Västerbo Gutelle valikoitiin takarivistä ysiradan lähtöpaikka.
Lähde: Teivon ravikeskus
Teivo Grand Prix 2026
(suluissa valintavuoro)
1 Nyras Yoder / valmentaja Aleksi Kytölä (2)
2 Nordic Beauti / Niko Huuskola (1)
3 Grande No Less / Marika Enoranta (3)
4 Definitely Maybe / Marika Enoranta (5)
5 Tiger Hill / Marjo Lindström (6)
6 Piece Of Anemone / Juha Utala (8)
7 Evert Knows / Juho Ihamuotila (10)
8 Bienvenue / Pekka J. Korhonen (11)
9 Västerbo Gute / Aleksi Kytölä (4)
10 East Ward / Ilkka Föhr (7)
11 Old Fashioned / Aleksi Kytölä (12)
12 No Limit Charisma / Pekka Korpi (15)
13 Solvato Jr / Juha Utala (9)
14 Prasutagus Secret / Harri Koivunen (13)
15 Perfecto / Aada Salo (14)