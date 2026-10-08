Teivo Grand Prix’n voittosummaraja nousee 45 000 euroon

Aikaisemmin enintään 30 000 euroa tienanneille lämminverisille järjestetyn Teivo Grand Prix’n voittosummaraja päivittyy täksi vuodeksi 45 000 euroon.

”Divisioonat pyörivät ympäri vuoden ja 30 000 euroa on tasan nousijadivisioonan raja. Huomattavasti enemmän tarvetta hyväpalkintoiselle kilpailumahdollisuuksille on nimenomaan tuon 30 000 euron voittosummarajan ylittäneille hevosille”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö IIvari Ingves perustelee Teivon julkaisemassa tiedotteessa.

Teivo Grand Prix’n osalta voittosummat katsotaan 2.11. ja ennakkomaksu erääntyy 9.11. Kilpailun karsinnat juostaan Teivossa 24.11. ja finaali 5.12. Karsinnoissa kilpaillaan 2000 ykköspalkinnoista ja finaali ajetaan vähintään 12 000 euron ensipalkinnolla.

Lähde: Teivon tiedote