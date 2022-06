Teivo haastaa hevosalan nykyisen rahoitusmallin

Pirkanmaalainen raviurheilu elää epävarmoja aikoja. Teivon raviradan maa-alueen vuokrasopimus päättyy vuoteen 2035, ja Teivo-Mäkkylän yleiskaavan laadinta on käynnissä. Vaihtoehtoja on kaksi: ravirata säilyy tai alue kaavoitetaan kokonaan asumiskäyttöön.

Alkuun kartoitettiin mahdollisuutta siirtää ravirata uuteen paikkaan, mutta sen osoittauduttua taloudellisesti mahdottomaksi Pohjois-Hämeen Hippos ry ja sen omistama Tampereen Ravirata Oy ajavat nyt täysillä radan Teivossa säilyttävää vaihtoehtoa.

Sekään ei tarkoita, että kaikki säilyisi ennallaan. Nykyiset katsomotilat ja valtaosa tallialueesta ja pysäköintialueista joutuvat väistymään asuntorakentamisen alta, ja varikko pitää rakentaa uusiksi pelkkää kilpailukäyttöä tukemaan. Katsomotilat rakennetaan nykyisen takasuoran puolelle monien muidenkin lajien käyttöön.

”Raviurheilun säilymisen Pirkanmaalla ehto on, että ravirata jää Teivoon ja Teivosta tehdään tapahtumakeskus monenlaisen urheilun ja kulttuurin tarpeisiin. Ravintola- ja katsomorakennus tulevat väistämättä tiensä päähän, ja pelkästään neljääkymmentä ravipäivää vuodessa varten ei uusia fasiliteetteja pystytä rakentamaan”, ratayhtiön puheenjohtaja Asko Koskinen tiedostaa.

Radan vastuulle jäisi rakentaa varikolle ajanmukaiset puitteet ravintola- ja sosiaalitiloineen. Koskinen laskee puhuttavan suuruusluokkana kymmenen miljoonan investoinnista.

Se kuulostaa hurjalta aikana, jolloin ratojen tuloksentekokyky on kärsinyt koronasta ja tulevaisuuskin näyttää epävarmalta. On kaikille arvoitus, missä määrin yleisö palaa enää radoille ainakaan arkiraveihin.

”Minä en halua myöntää, ettei yleisö palaisi. Jos menetämme yleisön, se on game over. Tuote on pidettävä siksi mielenkiintoisena”, Asko Koskinen edellyttää.

Investointitukien varaankaan ei tämän suuruusluokan investointeja voi rakentaa. Investointitukia maksetaan nykymallissa noin miljoona euroa vuodessa, ja jakajia on paljon. Koskinen peräänkuuluttaakin uudenlaista mallia.

”Sillä 1,2 miljoonalla eurolla, joka investointitukia taksi vuodeksi myönnettiin, ei pystytä maksamaan korjausvelkaa eikä parantamaan toimintaedellytyksiä kaikilla radoilla. Tarvitaan uusi, valtiontakauksiin ja korkotukeen perustuva järjestelmä. En näe sellaiselle estettä, mutta koko alan pitäisi olla sen takana”, hän vetoaa.

Yli 20 vuotta Tampereen kaupungin virkamiehenä työskennellyt ja paljon rahoitusasioiden kanssa tekemisissä ollut Asko Koskinen näkee remontin tarvetta myös hevosalan koko rahoitusmallille.

”Kunnilla oli 80-luvulla samantapainen valtionosuusjärjestelmä, jossa osuudet määräytyivät kustannusperusteisesti. Se tarkoitti käytännössä, että mitä enemmän kulutit, sitä enemmän sait avustusta. Sitten mallia muutettiin kannustavammaksi, ja samoin pitäisi kannustaa raviratojenkin omaa rahanhankintaa.”

Vaikka kaavoitus menisikin suotuisasti, Teivolla on melkoinen vuori kiivettävänään. Koskinen ei pidä kymmenen miljoonan savottaa mahdottomana, jos rahoitusjärjestelmä kehittyisi Teivon esittämään suuntaan.

”500 000 euron tuotto vuodessa, niin 10 miljoonaa olisi maksettu 20 vuodessa takaisin – ei se sen kummempaa ole”, hän laskee.

”En lähtenyt tähän hommaan (Teivon puheenjohtajaksi) eläkemiehenä siksi, että sammuttaisin Teivosta valot, vaan siksi, että haluan pitää ne päällä.”

Uutinen on julkaistu Hevosurheilussa 8.6.2022.