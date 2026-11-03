Teivo valmistautuu maa-alueiden luovuttamiseen – maanvuokrasopimuksiin jatkoaikaa

Teivon ravikeskus tiedottaa asiasta seuraavasti:

Teivon raviradalla valmistaudutaan kaavamuutokseen liittyviin maa-alueiden luovutuksiin ja niiden edellyttämiin järjestelyihin. Alueella käynnistyvät marraskuussa ennallistamistyöt, tallialueella on jo aloitettu maansiirtotyöt ja Ylöjärven kaupungin kanssa on solmittu jatkosopimuksia keskeisten alueiden käytöstä. Samalla Teivossa on panostettu merkittävästi varikkoalueen valaistukseen, uudistettu raviradan äänentoistoa ja valmistellaan uuden harjoituslenkin rakentamista.

Teivon raviradan alueella tapahtuvat muutokset edellyttävät nykyisten toimintojen uudelleenjärjestelyä. Muutoksiin on valmistauduttu suunnitelmallisesti ja tiiviissä yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa.

Kaupungin kanssa solmitut jatkosopimukset mahdollistavat yläkatosten ja nykyisen harjoituslenkin käytön jatkumisen. Yläkatokset ovat tärkeä osa ravikilpailujen järjestelyjä, ja harjoituslenkki palvelee edelleen alueella harjoittelevia hevosia. Järjestelyillä pyritään varmistamaan mahdollisimman sujuva siirtyminen tuleviin alueratkaisuihin sekä turvalliset ja toimivat olosuhteet ravikilpailuille ja harjoittelulle.

"Maa-alueiden luovuttaminen edellyttää meiltä monia käytännön järjestelyjä. Olemme tehneet tiivistä ja hyvää yhteistyötä Ylöjärven kaupungin kanssa, ja jatkosopimukset ovat tärkeä osa muutoksiin valmistautumista. Niiden ansiosta yläkatosten ja nykyisen harjoituslenkin käyttö voi jatkua, mikä on tärkeää sekä ravikilpailujen järjestämisen että harjoittelumahdollisuuksien kannalta", Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth kertoo.

Kaavamuutokseen ja maa-alueiden luovuttamiseen liittyvät ennallistamistyöt käynnistyvät marraskuun aikana. Tallialueella on jo aloitettu maansiirtotyöt, joilla valmistaudutaan tuleviin muutoksiin.

Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan raviradan toiminta sekä alueella liikkuvien hevosten ja ihmisten turvallisuus.

Varikkoalueen valaistusta ja raviradan äänentoistoa uudistettu

Teivon raviradalla on tehty merkittäviä panostuksia varikkoalueen valaistuksen parantamiseen. Uudistuksilla on parannettu alueen näkyvyyttä, mikä tukee hevosten ja ihmisten turvallista liikkumista sekä työskentelyä erityisesti pimeään vuodenaikaan.

Valaistuksen uudistaminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman turvalliset ja toimivat olosuhteet ravikilpailujen järjestämiseen ja muuhun raviradan toimintaan myös alueella tapahtuvien muutosten aikana.

Lisäksi raviradan äänentoistojärjestelmää on uudistettu ja parannettu sekä kaviouralla että katsomoalueilla. Uudistukset parantavat kuulutusten ja muun tapahtumaäänentoiston kuuluvuutta sekä tukevat kilpailutapahtumien sujuvuutta ja yleisön viihtyvyyttä.

Teivossa valmistellaan uuden harjoituslenkin rakentamista osana alueen tuleviin muutoksiin varautumista. Hankkeen suunnittelua on viety aktiivisesti eteenpäin, ja seuraavaksi käynnistetään rakentamisen edellyttämä lupaprosessi.

Suunnitteluun ovat osallistuneet aktiivisesti hevosalan kokeneet ammattilaiset Joni-Petteri Irri ja Markku Nieminen. Heidän käytännön kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat olleet arvokas osa suunnittelutyötä, jossa on huomioitu erityisesti hevosten turvallisen ja toimivan harjoittelun vaatimukset.

Uuden harjoituslenkin rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2027 aikana tarvittavien lupien valmistuttua.

– Meille on ensiarvoisen tärkeää, että ravikilpailut ja muu toiminta voivat jatkua turvallisesti myös muutosten keskellä. Olemme panostaneet merkittävästi varikkoalueen valaistukseen ja jatkamme sen parantamista. Samalla viemme uuden harjoituslenkin suunnittelua eteenpäin yhdessä hevosalan ammattilaisten kanssa. Arvostamme suuresti sitä, että Joni-Petteri Irri ja Markku Nieminen ovat antaneet asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön, Ahlroth sanoo.

Yhteistyöllä kohti tulevia järjestelyjä

Teivon raviradan maa-alueisiin kohdistuvat muutokset vaikuttavat alueen nykyisiin toimintoihin ja harjoittelumahdollisuuksiin. Teivon tavoitteena on toteuttaa tarvittavat järjestelyt mahdollisimman hallitusti sekä huolehtia ravikilpailujen, ravikoulun ja muun harjoittelutoiminnan turvallisista toimintaedellytyksistä.

Yhteistyö Ylöjärven kaupungin kanssa on ollut hyvää ja rakentavaa. Yhteistyön tuloksena on löydetty ratkaisuja, jotka mahdollistavat keskeisten alueiden käytön jatkumisen ja tukevat tulevien järjestelyjen toteuttamista.

Teivo jatkaa työtä raviurheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lähde: Teivon ravikeskuksen tiedote