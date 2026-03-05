Uutiset
Teivon divisioonafinaalit alkavat lauantaina jo kello 10 – "Toimenpiteillä halutaan varmistaa turvalliset kilpailuolosuhteet kaikille"
Päätös ravien aikaistamisesta tehtiin torstaina puoliltapäivin pidetyssä palaverissa.
Vuoden ensimmäiset divisioonafinaalit ajetaan lauantaina Teivossa kello 10 alkaen tiivistetyllä aikataululla kilpailijoille turvallisten rataolosuhteiden takaamiseksi. Päätös kilpailujen aikaistamisesta tehtiin torstaina puoliltapäivin pidetyssä palaverissa.
”Kavioura on talvirata hiekkapinnalla, josta on poistettu polanne ja johon ajetaan uutta pintaa. Näillä toimenpiteillä halutaan varmistaa turvalliset kilpailuolosuhteet kaikille”, Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth kertoo.
Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi Ylöjärvelle aamuksi yhden pakkasasteen lukemia. Päivällä lämpötilan ennustetaan auringon lämmittäessä nousevan jopa kuuteen asteeseen.