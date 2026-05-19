Teivon ja Vermon lähtölistat helatorstain takia 7 oikein -tilaajille vain näköislehdessä

Helatorstaina ei postia jaettu, ja siksi 7 oikein -lehti ilmestyi viime viikolla keskiviikkona. Se aikaisti painopäivän tiistaiksi, jolloin keskiviikkoaamuisin valmistuvat tiistain ja keskiviikon lähtölistat eivät ehtineet lehteen.

7 oikein -lehden tilaajat löytävät lähtölistat ja vihjeet näköislehdestä löytyvän linkin takaa. Näköislehden lukuoikeus sisältyy kaikkiin 7 oikein -lehden tilauksiin, mutta edellyttää sähköpostiosoitetta tilaajatiedoissa, rekisteröitymistä digikäyttäjäksi ja kirjautumista Hevosurheilun verkkosivuille. Helpoiten sähköpostiosoitteen ilmoittaa osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi.

Hevosurheilun tilaajat pääsevät lukemaan ja tulostamaan tiistairavien lähtölistat ja vihjeet kirjautuneina täältä.