7 oikein -lehdessä julkaistaan normaalisti kotimaan totoravien käsiohjelmasivut torstaista keskiviikkoon sekä Ruotsin pääravien pääpelin kohdelähtöjen käsiohjelmasivut normaaliviikkoina torstaista maanantaihin. Tiistain ja keskiviikon käsiohjelmasivut Ruotsin pääpeliin tulevat ladattavaksi verkosta.
Uutiset

Teivon ja Vermon lähtölistat helatorstain takia 7 oikein -tilaajille vain näköislehdessä

Tällä viikolla palataan normaaliin ilmestymisrytmiin.
Julkaistu

Helatorstaina ei postia jaettu, ja siksi 7 oikein -lehti ilmestyi viime viikolla keskiviikkona. Se aikaisti painopäivän tiistaiksi, jolloin keskiviikkoaamuisin valmistuvat tiistain ja keskiviikon lähtölistat eivät ehtineet lehteen.

7 oikein -lehden tilaajat löytävät lähtölistat ja vihjeet näköislehdestä löytyvän linkin takaa. Näköislehden lukuoikeus sisältyy kaikkiin 7 oikein -lehden tilauksiin, mutta edellyttää sähköpostiosoitetta tilaajatiedoissa, rekisteröitymistä digikäyttäjäksi ja kirjautumista Hevosurheilun verkkosivuille. Helpoiten sähköpostiosoitteen ilmoittaa osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi.

Hevosurheilun tilaajat pääsevät lukemaan ja tulostamaan tiistairavien lähtölistat ja vihjeet kirjautuneina täältä.

