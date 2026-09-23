Teivon Kuninkuusravien alustava tulos yli 700 000 euroa

Teivon Kuninkuusravit 31.7.–2.8. sujuivat tiedotteen mukaan hyvin sekä taloudellisesti että käyttäjäkokemuksen kannalta. Alustavaksi tulokseksi on saatu 714 000 euroa.

Kävijätutkimuksen perusteella Kuninkuusravien aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalle oli kävijäkulutuksella mittaroituna noin 10,5 miljoonaa euroa.

Teivosta kerrotaan, että tulos tukee Teivon tulevaa kehitystä talli- ja varikkoalueen uudelleenjärjestelyineen.

"Kuninkuusravien tulos tuli Teivolle erittäin hyvään ajankohtaan. Teivo jatkaa nykyisellä paikallaan ja katsomme vahvasti tulevaisuuteen. Edessämme on välttämättömiä muutoksia ja investointeja, joilla rakennamme toimintaedellytyksiä pitkälle eteenpäin. Kuninkuusravien onnistuminen antaa meille hyvät lähtökohdat toteuttaa näitä muutoksia ja kehittää Teivoa entistä vahvempana ravikilpailujärjestäjänä sekä tapahtumakeskuksena", Tampereen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Jukka Heiskala sanoo tiedotteessa.

Tapahtuman taloudelliseen onnistumiseen vaikuttivat erityisesti vahva lipunmyynti sekä onnistuneet yhteistyökumppanuudet.

Teivon tiedote kokonaisuudessaan.