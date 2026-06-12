Teivon Kuninkuusravien suomenhevoshuutokaupassa 18 varsaa – katso lista kaupattavista varsoista

Teivon Kuninkuusravien yhteydessä järjestettävään suomenhevoshuutokauppaan ilmoitettiin määräaikaan mennessä yhteensä 18 varsaa, ja järjestäjät ovat päättäneet ottaa mukaan kaikki ilmoitetut varsat.

Alun perin huutokauppaan oli tarkoitus hyväksyä enintään 15 varsaa, mutta aikataulujen tarkennuttua mukaan voitiin ottaa kaikki ilmoitetut varsat.

”Haluamme osaltamme tukea suomalaisia kasvattajia emmekä halunneet jättää yhtään määräaikaan mennessä ilmoitettua varsaa huutokaupan ulkopuolelle. Aikataulujen tarkentuessa pystyimme myös tekemään tarvittavat muutokset tapahtuman ohjelmaan, minkä ansiosta kaikkien varsojen mukaan ottaminen oli mahdollista”, Kuninkuusravien projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo.

Huutokauppa järjestetään Kuninkuusravien perjantai-iltana Teivon raviradalla raviohjelman päätyttyä. Aikataulumuutosten ansiosta huutokauppa voidaan käynnistää jo klo 18.45, mikä mahdollistaa kaikkien 18 varsan ottamisen mukaan tapahtumaan.

Myytävänä on jälleen eri-ikäisiä suomenhevosvarsoja. Ennen huutokauppaa yleisöllä on mahdollisuus tutustua myytäviin varsoihin varikkoalueella. Tarkemmat sukutiedot, kuvat ja muut esittelytiedot julkaistaan myöhemmin Kuninkuusravien verkkosivuilla. Tässä vaiheessa varsat julkaistaan aakkosjärjestyksessä. Varsinainen myyntijärjestys julkaistaan myöhemmin.