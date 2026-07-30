Teivo
Teivossa valmistelut etenevät päivä päivältä.Kuva: Emma Willman / Kuninkuusravit
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Teivon Kuninkuusravien valmistelut loppusuoralla

Kolmipäiväinen ravijuhla starttaa perjantaina odottavissa tunnelmissa.
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kuninkuusravit
Kaisa-Leena Ahlroth
Teivon Kuninkuusravit
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