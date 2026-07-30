Teivon Kuninkuusravien valmistelut loppusuoralla

Tulevana viikonloppuna hiljattain 50 vuotta täyttäneessä Teivossa koittaa koko ravivuoden ykköstapahtuma Kuninkuusravit. Teivon Ravikeskuksen toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth raportoi maanantaina valmistelujen sujuvan hyvässä aikataulussa. Kiirettä järjestäjillä toki tapahtumaviikolla pitää..”Hyvältä näyttää, oikeinkin hyvältä. Viime viikonloppukin meille oli todella toimelias ja teimme töitä lähes kellon ympäri. Viime viikolla pääsimme tosi hyvin alulle alueen aitaamisessa ja muun muassa tilaispäiskäyttöön tarkoitetut saniteettitilat saapuivat jo hyvissä ajoin paikalle”, Ahlroth sanoo..Alkuviikosta Teivossa on keskitytty tekniikan rakentamiseen, että ravikansa pääsee nauttimaan muun muassa sujuvasta äänentoistosta. Rekkoja ja ihmisiä pyörii alueella useita erinäisissä työtehtävissä..”Ilmassa on suuren juhlan tuntua. Nyt alkuviikosta tulee hiukan vettä, mutta antaa sataa vain. Pääasia, että viikonlopun aikana keli pysyisi kuivana”, Ahlroth toivoo..Ravikansan Ahlroth toivoo saapuvan paikalle kunnioittamaan kovalla työllä rakennettua tapahtumaa. Virallisesti tiedotettavia yleisöodotuksia Teivo ei ole asettanut..”Ravijuhlan tunnelma välittyy parhaiten paikan päällä. Lämpimästi kaikille tervetuloa Kuninkuusraveihin”, Ahlroth toivottaa..Mitä Kuninkuusraveihin saa tuoda mukanaan ja muita usein kysyttyjä kysymyksiä