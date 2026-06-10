Teivon kuninkuusraviviikonloppu käynnistyy Kunkkari-Golfilla

Innokkaat teivolaiset golf-harrastajat Jukka Heiskala ja Kari Lähdekorpi ovat ideoineet Teivon kuninkuusraviperjantaille golf-kisan. Se käydään 15–20:n 4-henkisen joukkueen scramble-joukkuekilpailuna.

”Se on paljon mielenkiintoisempi kuin joku henkilökohtainen pistebogey”, Lähdekorpi näkee.

Lisämielenkiintoa tuo, että vastakkain on eri raviratojen, raviyhteisöjen ja ravihenkisten yritysten joukkueita.

”Me kontaktoimme kapteenit, ja he kokoavat joukkueet. Teivosta tulee varmaan useampikin joukkue, kun ollaan isäntärata. Yli-Houhalan Pekka kokoaa ainakin yhden. Himangan Tomi kokoaa joukkueen Hippoksesta, Härmälän Hannu Turusta, Vaahteran Esa Porista, Perttusen Antti Kouvolasta, Kempin Kimmo varmaan Lahdesta, Siltakorven Jallu Seinäjoelta, Tervahaudan Janne Oulusta ja Torvisen Hannu ehkä Kultajouselle. Ja Mäkisen Vesahan on kova golf-mies, kai sekin jonkun joukkueen keksii”, Kari Lähdekorpi luettelee esimerkkeinä.

”Ja yhteyttä voi tietysti ottaa, jos haluaa mukaan. Samoin sponsorit – sellainen kisalta vielä puuttuu”, Lähdekorpi vinkkaa.

Näkyvyyttä on luvassa, kun voittajajoukkue palkitaan lauantain raveissa suuren kuninkuusraviyleisön edessä.