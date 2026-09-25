Teivon Ratamestari Mikko Viitanen kommentoi lauantain olosuhteita – ”Eikö se ole näille keleille tuttua?”

Lauantaina Teivossa kilpaillaan tasokkaat ravit. Päivän päälähtöjä ovat molempien rotujen Kriteriumit. Lisäksi Teivossa ravataan kotimaan lämminverihuippujen tähdittämä Suurmestaruusajo.Myös suomenhevosten puolella nähdään tulevaisuuden toivojen lisäksi kokeneempia menestyshevosia, kun Erilo-juoksussa kymppitonnin ensipalkintoa tavoittelevat muun muassa Antti Ojanperän treenaamat Evartti, Herra Heinämies ja Alarik Huikea.Sääennusteet lupaavat lauantaille vesisadetta. Teivon ratamestari Mikko Viitanen ei kuitenkaan ole tästä huolissaan.”Kosteat olosuhteet varmaan tulee, mutta rata on ok-kunnossa näille keleille. Tällaisena se pysyy, jos ei tule mitään hirveää kaatosadetta", Viitanen uskoo. "Eihän se ole sellaista säätä luvannut kuin vuosi sitten."Viitanen raportoi radan näyttävän tällä hetkellä hyvälle. Ennusteet lupaavat sateen lisääntyvän huomenna iltaa kohti. Pahimmat kuurot näyttäisivät olevan kuitenkin edessä vasta ravien jälkeen.”Vähän tietysti kuraiseksi se menee raveissa, mutta eikö se ole näille keleille tuttua? Mitään suurta huolenaihetta ei ainakaan toistaiseksi ole.”Teivon Ravilauantai starttaa huomenna kello 13..Kohti Kriteriumia: Suomenhevosten Kriterium-finalistit esittelyssä.Teemu Okkolinilla neljä hevosta Kriteriumin finaalissa – "Minulle ja samalla koko tallin henkilökunnalle kova juttu".Arvo ja Reipas Suomalainen karsinnasta kohti Kriterium-finaalia puhtain paperein.Markku Niemisellä kaksi saumaa Kriteriumissa – "Tamma tai ori, jos on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne voittavat, jos on voittaakseen".Karsintojen kakkoset Pörnä-Pate ja Unelmavävy iskussa kohti Kriteriumia.Evartti kolmosradalta Erilo-juoksuun – Teivon Ravilauantai tarjoaa huippulähtöjä