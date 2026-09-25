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Kriterium on klassinen ikäluokkakilpailu.Kuvituskuva: Anu Leppänen
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Teivon Ratamestari Mikko Viitanen kommentoi lauantain olosuhteita – ”Eikö se ole näille keleille tuttua?”

Lauantaiksi on ennustettu sadetta koko päiväksi.
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