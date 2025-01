Teivon ravigaalaravien lähtölistat valmistuivat – Condor Bar ja Amazing Player kohtaavat toisensa

Yhdeksän hevosen lähtönä juostavassa lämminveristen 2100 metrin kultadivisioonakarsinnassa asetelmat ovat mielenkiintoiset, kun suosikit avaavat matkaan parhailta lähtöpaikoilta. Jokimaalla voittoa juhlinut Condor Bar sai radan yksi ja starttinopea Amazing Player radan kaksi. Kyle Web kiihdyttää matkaan heti niiden ulkopuolelta Henri Bollströmin ohjastamana. Ilkka Korven kyytiinsä saava Hierro Boko avaa matkaan radalta viisi.

Kylmäveristen hopeadivisioonassa Tuuskanen ja Suvionni avaavat matkaan kahdelta sisimmältä lähtöradalta. Näille haasteen voitosta pyrkii antamaan numerolla seitsemän kiihdyttävä Siirin Veeti.

Toto75-kierroksen päättävässä lämminveristen pronssidivisioonassa So Far Away Ås starttaa toista kertaa Veijo Heiskasen valmennuksesta.

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan Teivon 18.1. lähtölistoja.