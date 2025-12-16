Teivon tämän illan ravit peruttu – Kaustinen reagoi jatkamalla sunnuntain ravien ilmoittamisaikaa

Vaihtelevat kelit piinaavat raviratoja tällä hetkellä. Tämä saatiin huomata myös Teivossa, jonka isännöimät ravit jouduttiin perumaan tiistai-illalta.

”Olosuhteet saattaisivat olla sellaiset, että raveja ei pystytä ajamaan. Tällä hetkellä kavioura on vielä ihan hyvä, mutta vallitsevien sääolosuhteiden vuoksi emme pysty takaamaan turvallisia olosuhteita illaksi. Päätös pitää tehdä hyvissä ajoin kilpailijoita ajatellen. Näimme riskit liian suureksi”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves perustelee päätöstä.

Myös mahdollisuutta siirtää ravit toiselle paikkakunnalle selvitettiin, mutta sopivaa vaihtoehtoa ei löytynyt. Lähiradoista Jyväskylä ajaa keskiviikkona Toto75-kierroksen, ja torstaina ravataan Lahdessa.

Ingvesin edustamaan Lännen ratoihin lukeutuvat Teivon lisäksi Forssan Pilvenmäen ja Turun Metsämäen radat.

”Jyväskylästä emme edes kysyneet, koska siellä on huomenna ravit. Forssassa ravattiin eilen (maanantaina), ja sielläkin kavioura on sellainen, että toinen kurvi sulaa helpommin kuin toinen. Turussa olisi saattanut olla kaviouran puolesta mahdollista ajaa, mutta sinne on aika paljon matkaa Tampereelta.”

Ravien perumisen vuoksi tiistailta jää palkintorahoja jakamatta. Koska vuosi lähestyy loppuaan, ei korvaavaa päivää ehditä järjestämään. Se tietää muutoksia Teivon kahden tänä vuonna jäljellä olevan ravipäivän palkintoihin. Ensi tiistaina (23.12.) jokaisessa lähdössä kaksi kolmasosaa hevosista palkitaan. Teivon vuoden viimeiset ravit järjestetään kahden viikon päästä (30.12.), ja myös näissä kaksi kolmasosaa osallistujista palkitaan, mutta lisäksi myös jokaisen sarjan ensipalkintoa on korotettu 2000 euroon.

Teivon ravien peruuntuminen vaikuttaa myös muihin raveihin. Tässä tapauksessa siten, että Kaustisen sunnuntain ravien ilmoittamisaikaa on jatkettu tiistaiaamusta keskiviikkoaamuun. Tällä halutaan tarjota kilpailumahdollisuus niille hevosille, jotka ravien peruuntumisen vuoksi eivät pysty starttaamaan tiistaina.