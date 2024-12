Teivolle uusi toimitusjohtaja – yhteisen vetäjän malli Forssan Pilvenmäen kanssa päättyy

Kaisa-Leena Ahlrothin on nimetty Tampereen Ravirata Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa työssä Teivon nykyisen toimitusjohtaja Elina Hirvosen jättäessä tehtävänsä 1.3.2025.

Teivon tiedotteessa kerrotaan Ahlrothin olevan koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hänellä on laaja-alainen kokemus johtotehtävistä niin koulutussektorilla kuin teollisuudessa. Lisäksi hän on aktiivinen hevosurheilun harrastaja, mikä raviratayhtiön näkökulmasta tuo hänelle arvokasta näkökulmaa tehtävän hoitamiseen.

Tiedotteessa muistutetaan, että Ahlroth astuu johtoon haastavassa tilanteessa, sillä raviratojen toimintatukiin kohdistuvat leikkaukset luovat paineita koko alalle. Tulevien vuosien aikana Teivo valmistautuu myös Kuninkuusraveihin, joita isännöidään vuonna 2026 Teivon 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lisäksi suunnitelmat Tapahtumakeskus Teivon kehittämiseksi etenevät, ja nämä vaativat uuden toimitusjohtajan täyden huomion.

"Kaisa-Leenalla on vahva koulutus- ja kokemuspohja, joka antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat tarttua Teivon johtotehtäviin ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Lisäksi hänen tuntemuksensa hevosurheilusta harrastuksensa kautta on suuri etu", Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen toteaa tiedotteessa.

"Raviradan toimitusjohtajan tehtävä voi toisinaan olla yksinäistä työtä, mutta Teivon hallituksessa on hyvä henki, ja tuemme Kaisa-Leenaa kaikin tavoin hänen uudessa roolissaan."

Elina Hirvonen on johtanut Teivon lisäksi Forssan Pilvenmäkeä, mutta jatkossa Teivolla on jälleen oma toimitusjohtajansa.

”Ei vaan löytynyt sellaista yhtälöä, että olisi jatkettu yhteisellä toimitusjohtajalla Forssan kanssa, mutta jatketaan keskustelua Lännen ratojen yhteistyöstä muilta osin.”

”Meillä painoi vaakakupissa se, että on Kuninkuusravit ja tapahtumakeskus tulossa, ja päädyttiin jatkamaan nyt omalla toimitusjohtajalla. Hiljainen haku käynnistettiin heti, kun Elina kertoi ratkaisustaan, ja löytyi sitten niin sopiva ehdokas, että tehtiin tällainen nopea päätös. Koulutus, yli 30 vuotta kokemusta johtotehtävistä, raviharrastaja ja Teivo ja muut raviradat tuttuja – kaikki palaset loksahtivat kohdalleen”, Asko Koskinen kertoo Hevosurheilulle.

Kaisa-Leena Ahlroth kertoo tiedotteessa odottavansa innolla uuden tehtävänsä aloittamista.

"Teivosta on tullut minulle viime vuosina kuin toinen koti. Olen kiitollinen, että saan aloittaa työn itselleni tärkeiden asioiden parissa etenkin näin merkittävien vuosien aikana. Toimitusjohtajan tehtävä Teivon ravikeskuksessa on minulle unelmatyö, mutta tiedostan, että siihen liittyy myös paljon työtä ja haasteita", Ahlroth sanoo.

"Raviurheilu on raviväelle enemmän kuin vain ammatti tai harrastus – se on elämäntapa, joka yhdistää ihmisiä, kulttuureja ja yhteisöjä. Teivon ravikeskus on suomalaisessa raviurheilussa tärkeä paikka, sekä historiansa että kasvualueen sijaintinsa johdosta. Työskentelen innokkaasti sen eteen, että Teivon ravikeskus saa ansaitsemansa roolin myös tulevaisuudessa. Tähän liittyy monia muutoksia ja kehityskohteita, mutta olen varma, että yhdessä tekeminen vie meidät oikeaan suuntaan", hän toteaa.

Lisäys 19.12.2024 klo 17.28: Lisätty Asko Koskisen kommentti paluusta oman toimitusjohtajan malliin ja vaihdettu otsikko.