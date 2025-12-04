Teivossa ravataan lauantaina kostealla kesäradalla – "Hyvänkuuloinen rata nyt oli, kun Nieminen päästi siinä hiittiä"

Viikon pääravit ajetaan lauantaina Teivossa. Ilmatieteen laitos ennustaa lauantai-iltapäiväksi Ylöjärvelle kahden asteen lämpötilaa ja vesisadetta 60 prosentin todennäköisyydellä.

”Sadeuhan vuoksi rata voi olla lauantaina hieman napakka ainakin alkuraveista. Näillä keleillä ei uskalla alkaa piikittämään, kun tiedä yhtään mitä taivaalta tulee. Hyvänkuuloinen rata kuitenkin nyt oli, kun Nieminen (Markku) päästi siinä hiittiä”, traktorin ratista tavoitettu ratamestari Mikko Viitanen kertoo.

Nyt torstai-päivänä Teivossa sataa Viitasen mukaan pientä vesisadetta, vaikka sääennusteet muuta väittävätkin.

”Sen vuoksi sateen todennäköisyysarvioihin en uskalla hirveästi luottaa. Joka tapauksessa rata on täysin sula, joten siinä halutessaan pärjää kesäkengillä. Pakkasiakaan ei ole nyt tänne seudulle luvattu, joten ei kaviouran pitäisi kohmettua”, hän sanoo.

Yhdestä asiasta ratamestari kuitenkin kertoo olevansa varma.

”Sen uskallan jo sanoa, että ravit saadaan ajettua”, Viitanen hymähtää varovaisesti.