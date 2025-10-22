Tenhusen tallista kova kaksikko Vermon pitkälle matkalle – "Juoksunkulun suhteen käy periaatteessa kaikki"

Vermossa keskiviikkona kisataan lämminveristen Kuuma Cup -karsintoja. Mielenkiintoa XL Toto65-kierroksella kohdistuu myös pääpelin neljäntenä kohteena ajettavaan lämminveristen Teräsmiesliigaan.3120 metrin tasoitusajoon Miika Tenhusen tallista starttaavat Jonas Halbak sekä 20 metrin takamatkalta liikkeelle avaava Need’em.”Need’em on meidän kaksikostamme ykköshevonen. Ajattelen sen pystyvän kamppailemaan kärkisijoista, kunhan juoksu onnistuu. Kouvolassa hevonen oli jo sairaspaussilta hyvä, vaikka ruuhkia olikin matkassa. Juoksunkulun suhteen Need’emille käy periaatteessa kaikki, mutta ei tietenkään optimaalisinta olisi juosta koko matkaa keulan rinnalta”, Tenhunen pyörittelee.Jonas Halbak on menestynyt Suomessa aiemmin mainiosti pitkillä matkoilla. Hevosen edellinen kisa elokuun lopulla päättyi kuitenkin Killerillä vasta kahdeksanteen sijaan.”Se tulee sairaspaussilta. Maanantaina otetuissa verikokeissa arvot eivät olleet vielä ihan täydelliset, mutta mitään sairauteen viittaavaa ei enää ole. Ihan hyvältä se on kotona tuntunut, mutta en tiedä pystyykö hevonen aivan Kouvolan pitkän matkan kaltaiseen suoritukseen. Kotona siitä on muutenkin vaikea saada selkeää kuvaa, kun kyseessä on laiska treenaaja”, Tenhunen kertoo.Tallin molemmat hevoset kilpailevat viime starteista poiketen kengät jalassa. Valmentaja ei kuitenkaan usko menestyksen kaatuvan siihen.”Ei kai sillä pitkällä matkalla ole niin hirveää merkitystä, kun ei mennä maksimaalisia kyytejä”, hän kokee.