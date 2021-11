Terho Rautiainen palkittiin Suomen Hippoksen ansiomerkillä – ”Ei sitä osannut aavistaa 16-vuotiaana”

Joulukuussa 61 vuotta täyttävä Rautiainen palkittiin tiistaina kotiradallaan Mikkelissä iltaravien yhteydessä. Hän aloitti uransa jo 70-luvulla ja on sen jälkeen ansioitunut ohjastajana, valmentajana, kasvattajana ja omistajana. Valmentajana Rautiainen on saavuttanut yli 400 voittoa, mutta ohjastajana täysosumia on kertynyt peräti 1163.

”Kyllähän se ihan mukava homma on. Yllätyksenä se tuli. Ajattelin, että mitä ne oikein pyytävät sinne”, Rautiainen hymähtää kuvaillessaan tunnustuksen aiheuttamia tunteita.

”Ei sitä osannut aavistaa 16-vuotiaana, kun ajoin ensimmäisen starttini, että ykkösiä tulee näin paljon. Monta kertaa on pitänyt lähteä, että tuollaisen määrän on saanut kasaan. Täytyy myös kiittää hevosenomistajia, että ovat tuoneet hyviä hevosia treeniin. Olen saanut aina ajaa hyvillä suomenhevosilla kilpaa.”

Lukuisista menestyshevosista Rautiainen nosti esiin Suivikkaan. Ori tunnettiin väsymättömänä puurtajana, josta omaa kieltään kertoo myös treenarin muistelema kisa Jyväskylässä.

”Killerin 75-raveissa se voitti, vaikka meni kolmatta rataa ja kärjen rinnalla koko matkan. Johtavan rinnalta se voitti melkein aina”, Rautiainen kertoo hänen omistuksessaan ja valmennuksessaan kilpailleesta hevosesta. ”Suivikas oli niin vahva, että siihen pystyi luottamaan. Vaikka viimeisellä takasuoralla tuntui, että onko sillä enää varaa, niin aina se punnersi vielä loppusuoralla.”

Palo raviurheilua kohtaan ei ole lainkaan laantunut Rautiaisen kohdalla. Valmentaja kehaisee tallista löytyvän useita nuoria ja lahjakkaita hevosia, joten virtaa taatusti riittää.

”Uskon, että niillä vielä pärjätään.”

Viime vuosina Rautiaisen nimi on noussut usein esiin Varsakunkku-kilpailun yhteydessä. Hän on ideoinut kilpailun ja tehnyt paljon töitä sen eteen. Suupielet ovatkin kääntyneet hymyyn, kun nuorille suomenhevosille suunnattu kisa on otettu hyvin vastaan.

”Tein tarkkoja laskelmia, kun rupesin soittelemaan ihmisille ja pyytelin oriinomistajia mukaan. Ne ovat aika lailla pitäneet paikkansa”, Rautiainen kertoo. ”Huomaa, että nuoria hevosia tulee aikaisemmin koelähtöön ja starttiin. Varsakauppaakin se on piristänyt kummasti, kun ihmiset näkevät, että suomenhevosellakin pystyy saamaan rahaa jo nuorena. Tässä pystyy vielä osallistumaan kolmena vuotena kisaan.”