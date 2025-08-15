Terho Rautiaisen Kuninkuusraveissa saama sakko poistettiin

Terho Rautiaisen valmentama Pirttilän Olga joutui jäämään Oulun kuningatarkilvan kahdelta päätösmatkalta pois astuttuaan avausmatkan jälkeen varikkoalueella sepeliin ja saatuaan haavan kavioonsa. Hevonen tuomittiin kilpailukieltoon ajalle 3.8.–16.8.2025, ja valmentaja sai 300 euron sakon.

Hevosurheilun Raviparlamentti käsitteli asiaa 6.8. istunnossaan ja oli yhtä mieltä siitä, että rangaistus on kumottava. Samaan päätyi Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osasto, joka vei asian Rautiaista kuultuaan muutoksenhakulautakunnan käsittelyyn. Lautakunta poisti päätöksenään 13.8. Rautiaisen sakon.

"Rangaistusmääräysten mukaan kyseessä on valmentajan vastuun laiminlyönti, jos kaviosta tulee kavionpohjan kulumisesta johtuen verta tai jos kavion pohja on muutoin selvästi puhjennut, minkä arvioidaan johtuvan kavion kulumisesta. Kyseessä olevassa tapauksessa Pirttilän Olgan kavion vamma on aiheutunut hyvin todennäköisesti sepelistä, jota varikkoalueella on todistettavasti ollut. Muutoksenhakulautakunnan näkemyksen mukaan tunnusmerkit valmentajan vastuun laiminlyönnistä eivät täyty, joten sakkorangaistusta ei kuulu määrätä", perustelut kuuluivat.

Pirttilän Olgan kilpailukielto jäi voimaan.

"Kilpailukielto hevoselle on määrätty oikein. Kilpailukiellossa ei ole kysymys rangaistuksesta, vaan sen varmistamisesta, että kaikki kilpailijat ovat terveitä ja kilpailukuntoisia kilpaillessaan", perusteluna kerrottiin.

Linkki Suomen Hippoksen tiedotteeseen 13.8.2025