Terno Grönstrandin tallissa tapahtuu – New Grove Waylon uusin tulokas, Top Hitin ura ohi

Kurikan Käräjävuorella hevosia laitteleva Terno Grönstrand hankki 8-vuotiaan New Grove Waylonin hiljattain omistukseensa. Lähes koko uransa Ilona Mäkisen hyppysistä kilpaillut ruuna on tienannut reilut 55 000 euroa ja noteerannut ennätyksekseen 11,7aly.”Hevonen pisti silmään ja soittelin sitten siitä. Se oli ehditty jo myydä, mutta kun ostajaa ei ollut ilmaantunut tontille, niin tehtiin kaupat kahteen sanaan”, Grönstrand taustoittaa.”Välillä tulee tehtyä tällaisia hankintoja, ja kauppahevoseksi minä sen ostin. Tässä voisi olla jollekin hyvä starttihevonen, sillä se on juossut aika kovissa lähdöissä, mutta ainakin kotiajossa ruuna on edelleen leikkimielinen ja hyvällä huumorilla varustettu. Jos ei se tässä välissä kaupaksi mene, niin ajetaan lähiaikoina kilpaa. Treenaamalla sitä tuskin saa paremmaksi, mutta arjen pienet muutokset saattavat tehdä hyvää.”Syksyn aikana talliin tuli myös jobinpostia, kun lahjakkaita otteita ikäluokkalähdöissä esittänyt 4-vuotias Top Hit loukkaantui sen verran vakavasti, että sen kilpaura on suurella todennäköisyydellä ohi.”Siltä meni hankoside”, Grönstrand huokaa.”Sellainen kuva jäi eläinlääkärin kommenteista, että edessä olisi vuosien kuntoutus, jos hevosen meinaisi saada vielä takaisin radoille. Todennäköisempää on, että oria ei enää kaviourilla nähdä. Se on omistajiensa hoteissa, ja he päättävät jatkosta.”Pienelle tallille moisen kykyhevosen uran loppuminen oli luonnollisesti kova isku.”Totta kai se oli iso harmi, mutta nämä ovat urheilijoita, ja vaikka niille koittaa antaa kaikkensa, niin aina voi sattua monenlaista. Minun mielestäni se osoitti kilpaurallaan lahjakkaita otteita.”Treenari nostaa erityisesti yhden saavutuksen muiden yläpuolelle.”Päästiin muutamaan isoon lähtöön mukaan, mutta minulle Ilkka-Pohjalainen-ajon kakkossija oli kaikista kovin juttu. Se on täällä meillä päin arvostettu kilpailu, vaikka valtakunnallisesti sitä ei ehkä pidetä niin arvossaan.”