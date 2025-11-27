Tero Hemmilä MTK:n uudeksi puheenjohtajaksi

MTK:n valtuuskunta valitsi torstaina agronomi ja maatalousyrittäjä Tero Hemmilän Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi.

Hän sai viimeisellä äänestyskierroksella 41 ääntä. Viimeisellä kierroksella olivat vastakkain Hemmilä ja MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk.). Viljanen sai 37 ääntä.

Laitilassa asuva 57-vuotias Hemmilä on MTK:n mukaan alansa kokenut asiantuntija, jolla on pitkä johtamisura sekä Suomessa että ulkomailla. Hän toimii myös Hemmilän tilan isäntänä.

Tehtävässä Hemmilä aloittaa heti ensi vuoden alusta. Hän on järjestön yhdeksäs puheenjohtaja. Väistyvä puheenjohtaja Juha Marttila on toiminut MTK:n puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien.

Lähde: MTK