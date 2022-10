Äänessä Yonkers Internationalin voittaneen Cokstilen hoitaja Anu Intonen - "Ei tämä hevonen tarvitse tuollaista ajoa"

Cokstilen valmentajat ovat vaihtuneet tiheään, nykyinen on Mattia Orlando. Itse olet toiminut Cokstilen hoitajana yhtäjaksoisesti jo useamman vuoden. Miten kuvio toimii?

”Olemme reissanneet paljon. Talven olimme Ranskassa Erik Bondon valmennuksessa. Kesän olimme Ruotsissa ja Erik Bondo oli edelleen valmentaja, mutta kun palasimme sieltä Pisan lähellä sijaitsevalle farmille, niin Bondolla oli liian pitkä matka tulla sinne, joten hevonen siirtyi omistajalla töissä olevan Mattia Orlandon valmennukseen. Erikin kanssa oli kiva tehdä yhteistyötä ja tuloksetkin olivat hyviä, joten se on harmi, että yhteistyö ainakin toistaiseksi loppui. Mattialla ei juuri tällä farmilla hevosia, mutta hän käy välillä siellä. Muuten minä vastaan hevosista. Olen siis Cokstilen omistavalla Renato Santesella töissä. Tulemme oikein hyvin toimeen.”

Miten kuvailisit Cokstileä?

”Tallissa hoitaessa se on tosi herkkä. Kun on juoksun aika, se on tosi kovapäinen ja jaksaa kiertää johtavan rinnallakin. Se on tosi kiltti ori. Tässä paikassa missä olemme nyt, on meri ihan lähellä. Olen käynyt paljon ratsastamalla sillä meressä, se tekee hyvää jaloille. Napolin kisa meni pieleen kipeiden kavioiden takia, ja nyt kävimme pari kertaa meressä ennen Amerikan reissua. Se näytti tehneen hyvää.”