Testistartti toi ylivoimavoiton - kaksi kuningasta otti yhteen

Valmentaja Jukka-Pekka Kauhanen toi Rivercapes Wayn starttiin maltillisin odotuksin, mutta tamma oli Toto5-kierroksen toisessa kohteessa lopulta aivan ylivoimainen. Se sai hyvän selkäjuoksun 3-4-vuotiaiden lämminveristen Tammasarjassa, käänsi lopussa kolmannelle kiriin ja lennähti hetkessä muilta karkuun. Ajaksi kirjattiin 16,0ake.

Startti oli tammalle kauden kolmas ja voitto toinen putkeen. Silti Kauhaselle kyseessä oli eräänlainen testistartti.

”Tänään oli vähän ylisarja ja vastassa hyviä hevosia, mutta ajattelin vähän maistella, miten tämä pysyy vauhdissa ja ottaa kiihdytykset. Tamma oli herkän ja hyvän tuntuinen, vaikka välillä spurttailtiin”, hän kuvaili voittajahaastattelussa. ”Voitto oli tosi helppo. Tämä oli testi siitä, mihin maali tänä vuonna laitetaan.”

4-vuotias Rivercapes Way on startannut kahdeksan kertaa ja voittanut niistä puolet. Muissa lähdöissään se on laukannut.

”Tamma on tuntunut juoksijalta, mutta otti outoja laukkoja viime kesänä. Siitä ei löytynyt varsinaista vikaa, ja sitten piti vaan treenata lisää. Nyt tähtäin on ikäluokan tammakisoissa.”

Päätöskohde oli KK 22-lähtö ja kahden ravikuninkaan ja tallikaverin lopputaisto. Hyvin rauhallisen reissun jälkeen Jokivarren Kunkku ja Evartti painelivat 20:ta ja ottelivat keskenään, ja keulasta vetänyt Kunkku piti pirteästi paikkansa loppuun asti. Startti oli sille kauden toinen, palatessaan tauolta Kaustisella 2.4. se juoksi kolmanneksi.

Hieman harmillisesti lähtö oli alusta alkaen pieni ja radalla nähtiin vain neljä kilpailijaa, edellä mainittujen lisäksi Antti Ojanperän tallista kolmas ori Vappuäijä sekä Reijo Borgströmin tamma B. Riitu. Sen lähdöstä kuitenkin pystyi näkemään, että vastoinkäymisistä kärsineellä 14-vuotiaalla Kunkulla on yhä sanansa sanottavana.

Asiaa vahvisti ensimmäistä kertaa oritta ohjastanut Henri Bollström.

”Loppua tultiin lujaa, vikat parisataa metriä 20-vauhtia ja sitä mentiin pitkälle takasuoralle, kun Evartti pysyi rinnalla. Tämä on meikäläisen supertähtiä, niin tosi hieno raviltaan ja tekniikaltaan ja joka puolelta, vilkas ja iloinen hevonen eikä ikä paina vielä läpi”, hän jutteli.

Lue raveista lisää ensi keskiviikon (20.4.) Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?