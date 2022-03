Tetrick Wania edelleen Riina Rekilällä – ”Hiitillä käyty pari kertaa”

Tetrick Wania voitti marraskuussa 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin ja 700 000 kruunua Jägersrossa. Seitsemän starttia toivat Muscle Hillin ja Random Destinyn pojalle totosijat 5-1-0 ja 225 982 euron voittosumman.

Riina Rekilä kertoi viimekuulumiset Tetrick Waniasta, jonka 3-vuotiskautta odotetaan suurella mielenkiinnolla.

”Tetrick Wania on vielä meillä täällä kotona. Sitten kun saavat asiansa Ruotsin päässä siihen kuntoon, että sinne voi mennä, niin sitten se varmaan lähtee. Ruotsin tallissa on ollut hevosia kipeinä, eikä ole syytä vielä hevosta sinne. Omistaja ilmoittaa, kun tilanne siellä on hallinnassa.”

”Treenit ovat sujuneet hyvin. Koko talvi on päästy ajamaan suunnitellusti. Ruuvia ei ole kiristetty, kun Tetrickistä halutaan pitkäaikainen kilpahevonen. Jarrukärryjä tai muita ei ole laitettu perään. Kaksi kertaa viikossa on ajettu kahta hiittiä tai sitten vetoja. Pari kertaa on käyty ajamassa radalla, kun meillä meni ajopaikat sellaiseen kuntoon, että oli parempi käydä radalla.”

”Jos kaikki menee ok, niin kausi voisi alkaa jo huhtikuun puolella. Vaikka minulla on suunnitelmia, niin aina menen hevosen ehdoilla. Omistaja on samoilla linjoilla. Vaikka hevonen vaihtaa treenaria, niin hevosen ehdoilla mennään.”

”Olosuhteet on muutenkin oltava kunnossa paikassa, mihin hevonen menee. Se on tottunut meillä asumaan aina ulkona. Se on vähän ollut eristettynä, eikä asu isossa tallissa. Uskon, että se sopeutuu kaikkeen, mutta kannattaako äkkinäistä muutosta tehdä. Se on orihevonen ja oli tosi karjas viime keväänä. Se kyllä rauhoittui sitten yhtäkkisesti. Vahinkojen välttämiseksi koitetaan toimia niin, mikä on parhaaksi hevoselle.”

”Itselläni ei ole sellaista resurssia, että lähtisin Tetrickin kanssa Ruotsiin asumaan. Ja sitten pitkät kuljetukset ovat hevoselle kovia reissata. Olen sanonut omistajalle, että hevonen voi tulla aina takaisin kotiin, jos tulee ongelmia. Ja kokeilkaa nyt aikakin, hevonen on viisas.”