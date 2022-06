The Next One voitti Suomessa 7 lähtöä ja tienasi 35 150 euroa. Kuva: Nelli Saari

Uutiset The Next One siirtyy siitokseen – ”Jos ei astuta nyt, niin se menee ensi vuoteen” Vajaat puolitoista vuotta Suomessa kilpaillut Punkarin Hevostalli Ky:n jenkkitamma siemennetään viikonlopun jälkeen.