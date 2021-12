Tieto voitosta yllätti omistajan

Bella Varjosen valmentama Meet Me In Shade oli perjantaina menopäällä. Tamma kiskaisi avauspuolikkaan 12-kyytiä ja hallitsi varmoin ottein maaliin saakka.

”Tamma oli räväkkänä heti lähdöstä ja samoin lopussa. Voitto oli suht helppo”, T5-kohteiden kaksoisvoittaja Olli Koivunen niputti illan esityksen.

”Meet Me In Shade on huippuiskussa. Bellan tiimi on tehnyt hienoa työtä.”

Pian 7-vuotiaaksi kääntyvän tamman omistavat Tiia Halonen sekä PT Kimppa. Haloselle tieto tamman voittostartista tuli yllätyksenä pian lähdön jälkeen, sillä hän ei ollut ehtinyt seurata Porin raveja kotonaan Jyväskylässä.

”Tällaisia puheluita saisi tulla useamminkin”, Tiia Halonen naurahti.

Meet Me In Shade on edesmenneen Jaakko Varjosen ja Halosen yhteiskasvatteja.

”Meet Me In Shaden isä Farifant oli aikanaan suosikkihevosiani Ranskassa ja Italiassa ollessani. Minulla oli sille astutusoikeus, ja tämä hevonen on tehty sen takia. Luonnollisesti Meet Me In Shade on ollut aina Bellan ja Jaskan luona.”

Muita omia hevosia ei hänellä ole Varjosen valmennuksessa.

”Jossain vaiheessa oli enemmänkin, mutta nyt ei ole kuin tämä. En tiedä sanoa hevosen nykyvireen taustoista, kun aikoinaan päätin, että annan treenarille työrauhan, enkä ole hevosen arjesta sen enempää tietoinen, kuin mitä Bella joskus tiedottaa”, Halonen kertoi.

Turkulaiskuski ajoi T5-kohteissa myös isänsä Harrin valmentaman The Next One US:n takaisin voittojen tielle. Koivusten illan täydensi Mico Mickin voitto.

Myös Jarmo Saarela ajoi T5-lähdöissä kaksi ykköstä. Juhani Inkisen kovakuntoinen Suvionni jyräsi johtaneen Siirin Farssin rinnalta ykköseksi. Parasta virettään hakeneen Annanin kanssa Saarela eteni päätöskierroksen alussa keulahevosen rinnalle, kun edestä vastustaja laukkasi. Siitä se kurotti tiukassa maalintulossa ykköseksi ennen Bella Varjosen menestystä täydentänyttä Varjonovaa.