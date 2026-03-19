Tietysti ravit sai tunnustuksen – "Ilahduttava ja yllättävä mainossarja"
"Kaiku on Suomen merkittävin audiomainonnan kilpailu, jossa palkitaan eri kategoriossa luovia, korkeatasoisesti toteutettuja tai tuloksellisia audio- ja radiomainoksia. Kilpailu nostaa esille ideoita audioon: oivaltavia konsepteja, erottuvia äänimaailmoja, vaikuttavia tarinoita, vahvaa brändiviestintää sekä yhteiskunnallisen ja vastuullisen mainonnan", kilpailun verkkosivuilla kuvaillaan.
Kategorioita kilpailussa on yhdeksän. Palveluiden kategorian parhaana palkittiin 18.3. Hippoksen ja Veikkauksen kampanja Tietysti ravit.
”Kategorian voittaja on ilahduttava ja yllättävä mainossarja. Vaikeasta toimeksiannosta on tehty poikkeuksellisen onnistunut ja tasapainoinen kokonaisuus. Mainokset nostavat esiin aiheen, jonka kiinnostavuus ei ole itsestäänselvyys, etenkään nuorelle kohderyhmälle. Juurikin oivaltavan ja tasapainoisen käsikirjoituksen vuoksi mainossarjan viesti osuu kohderyhmäänsä ja synnyttää kuulijassa kiinnostusta", tuomariston perustelut kuuluvat.
Tästä on kyse
Kaiku on Suomen merkittävin audiomainonnan kilpailu, jossa palkitaan luovia, korkeatasoisia sekä mieleen jääviä audio- ja radiomainoksia, jotka erottuvat ja viestivät tehokkaasti tuotteista, palveluista, brändeistä tai yhteiskunnallisista aiheista.
Kategorioissa arvioidaan myös äänimaailman onnistuneisuutta, vastuullisuuden viestintää, kampanjoiden tuloksellisuutta sekä brändin tunnistettavuutta.
Kolmiosaisen Tietysti ravit -audiomainossarjan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet SEK, VILD ja Dagmar. Mainoksessa esiintyy Ilona Chevakova.
Lähde: Radiomainoskilpailu Kaiku