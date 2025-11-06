Tiia Vehviläinen voitti jälleen Lady-liigan runkosarjan – finaali ensi viikon lauantaina Vermossa

Runkosarjan 12 eniten kerännyttä ohjastajaa selvitti tiensä 15.11. Vermon lauantairaveissa 12 hevosen ryhmäajona kilpailtavaan finaaliin. Pisteissä huomioitiin runkosarjan viisi parasta sijoitusta. Eniten pisteitä keräsi viime vuoden tapaan Tiia Vehviläinen, jonka parhaisiin sijoituksiin sisältyi neljä voittoa ja yksi kakkossija..”Runkosarjasta jäi oikein hyvä fiilis. Pääsin ajamaan monessa osakilpailussa ja pärjäsin hyvin niissä. Sain ajaa hienoja hevosia, mikä edesauttoi menestymistä”, Vehviläinen kiittelee.”Meillä on huippuporukka ja kilpasarja itsessään on meille naisohjastajille hieno mahdollisuus. On niin hienoa päästä kisaamaan, kun meillä on niin hyvä yhteishenki.”.Finaaliin ohjastajat saavat valita itselleen ajokit runkosarjan sijoituksen mukaisessa järjestyksessä, mutta lähtöradat arvotaan. Tämä koitui viime vuonna Vehviläisen kohtaloksi, kun hänen ensimmäisenä valitsemansa ajokki arvottiin radalle 12..”Tärkeintä oli päästä finaaliin, ja toivotaan tälle vuodelle parempaa tuuria.”.Finaaliin selvisivät myös runkosarjan pistejärjestyksessä mainitut Mira Oksakari, Milla Markkanen, Kaisa Rehula, Elina Leinonen, Sara Hautamäki, Heta Huuskola, Suvi Vaittinen, Miia Salminen, Janita Antti-Roiko, Carolina Krokvik ja Heini Koivusaari.