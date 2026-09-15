Tiina Rintala saavutti miljoonan euron rajapyykin – ”Kuulostaa sanottuna tosi paljolta”

Lappajärvellä talliaan pitävä Tiina Rintala on valmentanut hevosia vuodesta 2010 alkaen. Tekeminen on ollut nousujohteista, ja ensimmäisen kerran valmennettavat ylittivät 100 000 euron kausiansiot vuonna 2018.Koko uran osalta miljoonan euron raja rikkoutui maanantai-iltana Nuorten Sarjassa kolmanneksi sijoittuneen Retuliinin toimesta. Timotejs Novan kolmossija löi hommalle sinetin.”Onhan se niin, että päivä valkenee samalla tavalla, vaikka olisi millainen raja saavutettu. Mutta kyllä se miljoona kuulostaa ainakin sanottuna tosi paljolta”, Rintala pyörittelee.”Nuorena on aloitettu, joten jospa seuraava tulisi sitten vähän rivakammin. Ihan hyviä hevosia tässä on vuosien saatossa ollut, mutta kyllä Grand Ale oli se kaikkein merkityksellisin. Ruuna voitti aikanaan Bodenissa 75-lähdön, mikä oli tosi kova juttu. Jos ei sitä hevosta olisi ollut, niin varmaan tehtäisiin jotain muuta. Homma on kääntymässä suomenhevospainotteiseksi, mutta se ei haittaa ollenkaan. Olen minä niistäkin aina tykännyt.”Rintalan pariskunta aikoo tavoistaan poiketen juhlistaa maagisen rajan rikkoutumista.”Kai sitä pitää alkaa hääräämään, kunhan löydetään sopiva päivä. Siitä on tullut jo vähän vitsi, kun emme periaatteessa ikinä juhli mitään. Katsotaan, mitä keksitään”, Rintala hymähtää.