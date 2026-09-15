Tiina Rintalalle milli täyteen.
Tiina Rintalan tallissa on tällä hetkellä kahdeksan suomenhevosta.Kuva: Mari Kahilakoski
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Tiina Rintala saavutti miljoonan euron rajapyykin – ”Kuulostaa sanottuna tosi paljolta”

Tasaluku täyttyi eilen maanantaina Kaustisella.
Julkaistu
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Mika Rintala
Tiina Rintala
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