Tiina Vuotilasta Riihimäen Raviseuran ensimmäinen naispuheenjohtaja

Syyskokous valitsi kolme uutta jäsentä Riihimäen Raviseura ry:n hallitukseen vuosille 2025–27 sekä yhden uuden jäsenen vuosille 2025–26 hallituksen jättävän nykyisen puheenjohtajan Jorma Kilpiäisen tilalle. Vuosille 2025–27 hallitukseen valittiin Arto Järvinen, Hannu Kärki ja Kaarina Metz, vuosille 2025–26 Outi Kapulainen.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2025 syyskokous valitsi yksimielisesti Tiina Vuotilan. Vuotila on seuran ensimmäinen naispuheenjohtaja kautta aikain.

”Aloitin hallituksessa vuonna 2018 ja olen toiminut käytännössä siitä lähtien rahastonhoitajana ja jäsenvastaavana”, Tiina Vuotila taustoittaa.

”Minulla on ratsastustausta, mutta pienenä tyttönä Suonenjoella ja myöhemmin Lopelle muutettuani kävin myös raveissa. Minulla on ollut erilaisia kimppaomistuksia. Nyt olen mukana pienemmässä porukassa, jolla omistetaan 4-vuotias suomenhevonen ja laitellaan sitä itse.”

Puheenjohtajana Vuotila kokee pääsevänsä valmiiksi katettuun pöytään.

”Edelliset puheenjohtajat Ilmari Halinen, Jori Hovi ja Jorma Kilpiäinen ovat tehneet hyvää työtä ja luoneet hyvän pohjan toiminnalle. Immu toi pieneen yhdistykseen suurten yritysten toimintatapoja”, Vuotila kiittää.

Kuten isommillakin radoilla, Riihimäen kesäradalla odotetaan jännityksellä tulevia toimintatuki- ja palkintotukipäätöksiä.

”Leikkauksia on tulossa, mutta kyllä me uskotaan, että ravit Riihimäellä jatkuu. Ollaan hyvällä paikalla, ja raveissa on riittänyt hyvin ihmisiä ja hevosia – myös harjoitusraveissa”, Tiina Vuotila kehaisee.

”Viime kesäksi saatiin valmiiksi Leader-rahoituksella rakennettu uusi tallikahvio/sisäänkirjoitusrakennus, ja muutenkin on panostettu varikkoalueen viihtyvyyteen ja hevosten hyvinvointiin. Rakennushanke kesti niin pitkään, että juuri nyt ei mitään uutta ole tulossa, mutta hyvillä mielin mennään kohti satavuotisjuhlavuotta 2028.”