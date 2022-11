Tapio Perttusella on tallissaan todellinen tilastokummajainen. MAS Evelyn on eniten tienannut Suomessa syntynyt lämminverinen, jonka voittotili on vielä avaamatta. Anu Leppanen

Uutiset Tilastokummajainen jahtaa avausosumaa - tämä lämminveriravuri on tienannut eniten ilman voittoa MAS Evelyn hakee uransa 50. startissa ensimmäistä voittoaan.