Time Match kauppojen myötä pohjoiseen – "Ismo laitteli sopivaan aikaan viestiä"

Keskiviikkona Tototv:n studiolähetyksessä vieraillut Markku Nieminen paljasti tallinsa hevosista Time Matchin siirtyvän ensi lauantaina Teivossa ajettavan hopeadivisioonafinaalin jälkeen Bodeniin Janita Luttusen valmennukseen.Samalla 8-vuotias Time Match vaihtuu Well Stablen eli Ismo Haapasen omistuksesta haukiputaalaisen Rami Koiviston kokoaman kimpan omistukseen.”Ismo on vanha tuttu ja kauppasi Time Matchia meille ensimmäisen kerran jo vuoden päivät sitten. Nyt meiltä alkoi kilpahevoset loppumaan ja Ismo laitteli sopivaan aikaan viestiä. Time Matchin viime lähdöt nähtyämme innostuimme siitä ja keräsimme porukan kasaan”, Koivisto taustoittaa.Time Matchin omistajaporukka pitää sisällään vajaat kymmenen henkeä.”Terveenä säilyessään Time Matchin kuvittelisi pärjäävän pohjoisen lähdöissä. Ikää sillä on 8 vuotta, mutta Hannun (Torvinen) kanssa juttelin ja hän kertoi hevosen olevan luonteeltaan edelleen kuin pikkupoika”, Koivisto sanoo.Kaupat Time Matchista tehtiin jo ennen hevosen edellistä Seinäjoen starttia, missä sijoitus oli neljäs.”Ismon kanssa sovittiin Seinäjoen ja Teivon lähdöistä diili, kun ne vielä ajetaan etelässä”, Koivisto kertoo.