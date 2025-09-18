Timo Hulkkonen on todennäköisesti pian hevoseton mies.
Timo Hulkkonen lopettaa raviurheilun – "Nyt on aika ruveta eläköitymään"

Hulkkonen meinaa ajaa toimintansa alas vuoden loppuun mennessä.
