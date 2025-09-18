Timo Hulkkonen lopettaa raviurheilun – "Nyt on aika ruveta eläköitymään"

Hevosenomistajana, kasvattajana ja valmentajana menestynyt Timo Hulkkonen on päättänyt ajaa hevostoimintansa alas. Hulkkosen menestyshevosia ovat olleet muun muassa Surprise Lord, Next Direction, Big Headache ja Wertti, jonka hän myi Einari Vidgrén Oy:lle viime vuoden lopulla.Hulkkonen on omistanut ja kasvattanut hevosia yrityksensä Jalohepo Oy:n kautta.Ratkaisuaan Hulkkonen perustelee Hevosurheilulle lähettämässään tiedotteessa seuraavasti:"Pääsyy ratkaisuun on pääomistajan ”syntymävuodessa”, muut syyt löytyvät sumuiselta näyttävästä alan tulevaisuudesta", tiedotteessa sanotaan. Tiedotteessa kerrotaan, että Jalohepo Oy:n toiminta ajetaan alas mahdollisuuksien mukaan kuluvan vuoden loppuun mennessä."Nykyiset hevoset, pääosin varsoja, tullaan myymään lähikuukausien aikana. Kimppaomisteisille etsitään uudet sijoituspaikat tai uudet omistusrakenteet. Kantavat tammat rekisteröidään mahdollisesti Ruotsiin ennen vuoden vaihdetta."Puhelimitse tavoitettu Hulkkonen kertoo, että ikänsä vuoksi päätös lopettamisesta oli helppo tehdä. Leppävirralla talliaan pitävä Hulkkonen on syntynyt vuonna 1950."Jos kaikki menee kohdalleen, mielelläni hakisin koko maatilalle uuden omistajan", Hulkkonen kertoo."Meillä on muutama kimppahevonen. En halua laittaa kimppalaisia ahtaaseen rakoon. Voin niissä jatkaa mukana, jotka menevät muille valmentajille. Tätä on 20 vuotta tehty, niin aikansa kutakin. Nyt on aika ruveta eläköitymään.".Timo Hulkkonen myi Derby-voittaja Wertin Einari Vidgrén Oy:lle – "Pidettiin veljesten kanssa pieni mietintätauko"