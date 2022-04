Timo Jutila avasi raviuransa komeasti – täysosuma ”ylämummoon”

Kyseessä ei ollut kuitenkaan vuoden 1995 kultaleijonien kapteeni vaan samanniminen 4-vuotias hevonen, jolla Robert Bergh ajoi uran avausstartissa vakuuttavan voiton ajalla 16,6ake. Loppusuoralla Suomessa kilpailevan Pajas Facen pikkuveli hyvästeli muut ja tuli niin hyvävoimaisena maaliin, että olisi jatkanut samaa vauhtia vielä pitkään.

Mutta miksi ihmeessä hevosen nimi on Timo Jutila?

”Konseptimme on sellainen, että kun ostamme varsan ja se sopii kasvattajalle, nimeämme sen legendaaristen Luleå Hockeyn pelaajien mukaan. Timo Jutilan lisäksi meillä on esimerkiksi Jiri Kucera. Meistä tämä on hyvä tapa kunnioittaa hienoja pelaajia”, osaomistaja Magnus Lindgren vastaa.

Sanomattakin on selvää, että hän on intomielinen Luleå Hockeyn fani. Timo Jutila teki häneen lähtemättömän vaikutuksen.

”Hän oli Luulajan vuosinaan, olisiko ollut vuosina 1988-92 tai jotain sinnepäin, tärkeä profiilipelaaja joukkueessa. Ei ehkä kaikkein kovin treenaaja, mutta tärkeä”, Magnus Lindgren nauraa.

Debyyttistartin perusteella hevos-Jutilan on lupa odottaa tekevän jääkiekkoilija-Jutilan nimeä entistäkin suuremmaksi.

”Sille tuli 3-vuotiaana hankosidevamma, ja siksi aloitus myöhästyi, mutta nyt näyttää hyvältä”, Magnus Lindgren myhäilee.