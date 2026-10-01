Timo Korvenheimo luopuu paikastaan Hippoksen hallituksessa – ”Pitkälti syyt ovat henkilökohtaisia"

Orimattilalainen ravivalmentaja Timo Korvenheimo on päättänyt jättää paikkansa Suomen Hippoksen hallituksessa vuodenvaihteessa. Hallitustyössä Korvenheimo oli mukana puolentoista kauden ajan.”Ratkaisuun päätyminen on monen tekijän summa pitkän harkinnan päätteeksi. Pitkälti syyt ovat henkilökohtaisia”, Korvenheimo avaa.Korvenheimo kertoo yhden ratkaisuun vaikuttaneen tekijän olleen hänen isänsä äkillinen menehtyminen muutama viikko sitten.Samalla Korvenheimo ilmoittaa jättävänsä muutkin luottamustehtävänsä. Hippoksen hallituksen lisäksi hän on kuulunut Suomen Ravivalmentajat ry:n hallitukseen ja Hippoksen sääntö- ja lisenssivaliokuntaan sekä muutoksenhakulautakuntaan.”Luottamustehtävissä olo on tosi kuluttavaa, kun niissä on täysillä mukana ja haluaa tosissaan vaikuttaa asioihin. Niihin ei pala vain se aika, kun ollaan kokouksissa. Se työ vie paljon muutakin aikaa elämästä”, Korvenheimo kokee.Marraskuussa kokoontuva Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsee Korvenheimon jäljellä olevaksi yksivuotiskaudeksi uuden hallitusjäsenen.Korvenheimo toivoo tulevaisuudessa löytyvän hallitukseen jäseniä, joilla on tahto edesajaa niitä asioita, joita Korvenheimo on hallitustyössään edistänyt.”Sellaisen ihmisen löytyminen olisi erittäin toivottavaa. Kenellä siihen on riittävästi intoa, en osaa sanoa”, Korvenheimo miettii.Ravivalmentaja työskentelevä Korvenheimo on luottamustehtävien lisäksi ollut viime vuosina aktiivinen ravituomari.”Tuomarihommia teen jatkossakin sen mitä kerkeän”, Korvenheimo toteaa.Korvenheimon päätöksestä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.