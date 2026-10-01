Timo Korvenheimo valittiin uudestaan Suomen Hippoksen hallitukseen valtuuskunnassa 27.11.2025.
Korvenheimon hallituspaikka täytetään marraskuussa pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa.Kuva: Jarno Unkuri
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Timo Korvenheimo luopuu paikastaan Hippoksen hallituksessa – ”Pitkälti syyt ovat henkilökohtaisia"

Samalla Korvenheimo ilmoittaa jättävänsä muutkin luottamustehtävänsä.
Julkaistu
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Timo Korvenheimo
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