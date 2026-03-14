Timo Nurmos ja Jukka Houttu Hevosalan Kasvatuspäivien tähtivieraina – ”Meitä yhdistää uteliaisuus ja itsensä kehittäminen, sekä rohkeus uskaltaa tehdä päätöksiä”

Annika Nisosen haastattelussa Marko Korpi kertoi kokemuksiaan hevosten valmentamisesta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Korpi on pitkään ollut Maria Taipaleen hevosten yksityisvalmentaja ensin Ruotsissa ja nyttemmin Suomessa Jokimaalla. Myös jalostuspäätöksissä Korpi auttaa Taipaletta. Nisonen kysyi, mikä Korvelle on jalostuspäätöksissä ratkaisevaa.

”Jos osaisinkin sanoa, niin sanoisin, mutta uskon vahvaan emälinjaan. Emän puolelta on pitänyt tulla juoksijoita, se on minulle tärkein pointti kasvatuksessa”, Korpi totesi.

Korpi kokee itsensä nimenomaan varsavalmentajaksi.

”Tykkään opettaa varsat huolellisesti. Ajan niitä ohjista takaa ilman kärryjäkin lähes varsojen kyllästymiseen asti. Tykkään, että ne ovat kuitenkin sitten muutamaa viikkoa myöhemmin edellä nopeammin opetettuja”, Korpi sanoi.

Hän on toiminut valmentajana useissa maissa. Pisimpään hän viihtyi Ruotsissa.

”Yllätyin, kuinka tervetulleita olimme, kun aloitimme siellä. Tykkäsin heidän toimintatavastaan. Sääntöjä on varmasti yhtä paljon kuin täällä, mutta pidän ruotsalaisesta raviurheilusta ja kaipaankin sitä täällä. Ruotsissa sekä kotirata että keskusjärjestö auttoivat mielellään. Vaikka asiat olivat sekaisin, he olivat apuna setvimässä niitä. Tykkään ruotsalaisesta raviurheilusta, mutta etenkin tykkäsin siitä, miten meidät otettiin vastaan ja saatiin olo tervetulleeksi”, Korpi kertoi.

Nisonen kysyi myös, mikä Suomen raviurheilussa on täysin toisin Ruotsiin verrattuna.

”Mulla kalskahtaa kovasti korvaan, kun puhutaan aina tuista. En tietenkään ole kovin perehtynyt siihen, mutta malli, miten niitä jaetaan ja kenelle, pitäisi saada kuntoon. Myös kilpailukalenteri näyttää vielä tässä vaiheessa kovin oudolta.”

Sen sijaan hyvät ikäluokkapalkinnot ovat selvästi Suomen raviurheilun vahvuus.

”Toivon, että ihmiset jaksavat kasvattaa edelleen, jotta ne säilyvätkin.”