Raviradoilla syttynyt Tinderi holhoaa siskonsa varsaa – "Vanha ruuna luuli, että siitä on tullut isä"

Renginruusun kohdalla odotukset olivat reilun vuoden tauosta huolimatta kovat, sillä lahjakkuudella tähdättiin tosissaan heti kauden avaukseen. Ori johti näyttävästi lähtönsä jokaista metriä.Tinderin suhteen hyvät kesän startit ovat yllättäneet isosti, ja Kaustisella hienot suoritukset saivat jatkoa. Ruuna pelasti kakkossijan päätöspuolikkaan laukasta huolimatta.Todennäköisin syy menestyksen taustalla hämmentää valmentajaa."Tinderi on tosi hyvässä kunnossa. Veteraani on tehnyt aivan yllättäen uuden tulemisen. Todennäköisesti syttymisen taustalla se, että sen sisko Tiuskaisee sai varsan, jota Tinderi holhoaa samassa tarhassa. Vanha ruuna luuli, että siitä on tullut isä", Mikkonen nauraa.Mikkonen oli lopputalvesta jo valmis ripustamaan kilpakengät naulaan."Ajattelin, että ajetaan vielä muutama lähtö. Kesällä hevosen vauhdit eivät aikaisempina vuosina ole riittäneet, ja tänä keväänä sillä tuntui olevan motivaatiokin hukassa. Tinderi on hauska tapaus, sillä nyt se tuntuu olevan elämänsä kunnossa. Menossa on aivan erilaista boostia kuin aikaiemmin."Yksi asia ei ole Tinderin muuttunut."Harmilisesti laukkoja tulee. Yritin loppukaarteessa Santtua (Raitala) pussitella. Otin kiinni ja annoin maalisuoralla löysää. Onneksi sentään Tinderi ei mennyt hylkäykseen. Hevonen näytti taas, ettei sillä kannata taktikoida.".Renginruusu teki näyttävän paluun, Goodwin Zet dominoi huipputuloksella.Renginruusu ja sielunsiskot – "Illalla tuli puhelu, että tuossa varsassa sinä kylvät rahasi taivaan tuuliin"