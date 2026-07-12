Tinderi on Heikki Mikkosen oma kasvatti.
Tinderi on Heikki Mikkosen oma kasvatti.Kuva: Anu Leppänen
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Raviradoilla syttynyt Tinderi holhoaa siskonsa varsaa – "Vanha ruuna luuli, että siitä on tullut isä"

Heikki Mikkosen valmentama Renginruusu toi tallille hienon Toto75-voiton. Iloa tarjosi myös arvokkaan kakkossijan napannut Tinderi.
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Tinderi
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