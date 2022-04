Toimitusjohtaja löytyi oman talon sisältä - "Uskon vahvasti raviurheilun sekä koko hevosalan vetovoimaan"

Mäenpää on toiminut Suomen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen johtajana vuodesta 2013 asti. Hän on toiminut Hippoksen vt. toimitusjohtajana kahteen otteeseen: vuonna 2020 ja helmikuusta 2022 alkaen.

”Hippoksen toimitusjohtajaksi oli paljon hyviä hakijoita, kiitos heille kaikille kiinnostuksesta. Minnan etuna näen koko hevosalaa koskevan, kattavan ja hyvän kokemuksen. Hänellä on vahvaa edunvalvonnan osaamista sekä laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Henkilönä arvostan Minnassa aktiivista otetta työhön, rehtiyttä ja lujuutta silloin, kun sitä tarvitaan. Odotan hyvällä mielellä yhteistyön alkamista tai tässä tapauksessa jatkumista", puheenjohtaja Kari Eriksson lausuu Hippoksen tiedotteessa.

Mäenpää aloittaa Hippoksen vakituisena toimitusjohtajana 1.5.2022.

”Uskon vahvasti raviurheilun sekä koko hevosalan vetovoimaan ja otan tehtävän innolla vastaan. Raviurheilulla ja hevoskasvatuksella on alan toimijoiden kanssa yhteistyössä luotu tuore strategia, jonka toimenpiteitä on systemaattisesti viety eteenpäin. Hevosalan toimijoissa sekä Hippoksen henkilökunnassa löytyy paljon arvostamaani osaamista ja yhteistyön voimalla strategian toteuttamista on hyvä jatkaa. Toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia, näiden ennakoinnin ja alan yhteiskunnallisen vaikuttamisen näen yhtenä keskeisenä tehtävänä omassa roolissani. Lisäksi pidän tärkeänä vahvistaa edelleen Suomen Hippoksen roolia asiantuntija- ja asiakaspalveluorganisaationa”, Minna Mäenpää kertoo.

Mäenpäällä on erittäin pitkä kokemus hevosalan johdossa ja hän on ollut jo pitkään mukana vaikuttamassa päättäjä- ja sidosryhmätasolla hevosalan tulevaisuuteen. Lisäksi Mäenpää on aktiivinen ratsu- ja raviharrastaja. Hän on kahden ravihevosen kimppaomistaja, ja Mäenpään kolmesta lapsesta tytär harrastaa aktiivisesti ratsastusta.

”Tuntuu hyvältä päästä keskittymään laajempaan kokonaisuuteen. Alan toimijat ovat tuttuja, mutta haluan ehdottomasti kuunnella, mitä näkemyksiä eri tahoilla on nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Uskon vahvasti avoimeen yhteistyöhön”, Mäenpää jatkaa.

Rekrytointi Mäenpään seuraajaksi hänen nykyiseen työtehtäväänsä kasvatuksen ja omistamisen johtajaksi käynnistetään välittömästi.

Lisää aiheesta hetken kuluttua.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote