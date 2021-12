Toinen kerta toden sanoi – enää ei kylmäverisen myyjä mennyt puihin

MT Ravinetti uutisoi ensin kesäkuussa Antti Ala-Rantalan ostaneen talliinsa Norjasta Salte Odinin 25,9, mutta vähän myöhemmin myyjän menneen puihin, kun ruuna voitti "jäähyväisstarttinsa". Sen jälkeen menestystä ei kuitenkaan tullut, ja 17 000 euroa tienannut 5-vuotias siirtyi jokin aika sitten Mikael ja Petri Nivan omistukseen ja Anna Nivan valmennukseen Kolarin Vaattojärvelle.

”Ajoivat voiton pois taulusta, niin sen sai taas ostaa. Pikkuveli sen bongasi Norjasta myynnistä, ja tehtiin kaupat”, Mikael Niva valottaa uutta käännettä.

”Mielenkiintoinen peli. Äärettömän pätkänopea, aina on keulaan nakannut Norjan starteissa, kun on eturivi ollut. Huumoripuolella on vaan ollut toivomista, mutta silloin kun huumori on kestänyt maaliin asti, on ollut aika ylivoimainen.”

Ajettavuudessa ei toivomisen varaa ole sitä vastoin ollut.

”Ensimmäinen kylmäverinen, joka on kuin ihmisen mieli ajaa”, Niva vertaa aikaisempiin tuttavuuksiin.

”12. päivä Bodenissa ajateltiin aloittaa, jos ei tule mitään takapakkeja. Vähän kova sarja, mutta jostain se on aloitettava.”

Pikkutallin menestys ei ole ollut tänä vuonna totutun kaltaista. Motivaatio on Mikael Nivan mukaan ollut koetuksella.

”Mutta eiköhän se taas löydy, kunhan saadaan Salte Odinin huumori kohdilleen ja Bring Me Bajernin tuurit kääntymään”, hän arvelee.

