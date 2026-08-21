Toimitusjohtaja Tomi Himanka, Suomen Hippos ry
Suomen Hippos tiedotti tutkinnassa olevan neljä muutakin tapausta. "Huhumylly vahingoittaa lajia ja leimaa syyttömiä syyllisiksi", Tomi Himanka perustelee poikkeamista aikaisemmasta tiedotuslinjasta.Arkistokuva: Harri Lind
Uutiset

Tomi Himanka kommentoi kovia dopingtuomioita: "Koko lajin elinehto on puhdas urheilu"

Suomen Hippoksen hallitus langetti torstaina Mari Leinoselle kahden vuoden ja Pertti Puikkoselle puolentoista vuoden kilpailukiellon.
Julkaistu
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Tomi Himanka
dopingrikkomus
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