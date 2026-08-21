Tomi Himanka kommentoi kovia dopingtuomioita: "Koko lajin elinehto on puhdas urheilu"

Mari Leinonen esitti varsin uskottavan tapahtumakulun sille, mistä aineesta ja miten Overhead Panel oli kiellettyä kobolttia elimistöönsä saanut. Hippoksen hallitus ei nähnyt lieventäviä asianhaaroja."Overhead Panelista löytyi kobolttia. Sillä on kansainvälinen, julkinen raja-arvo, joka ylittyi. Sen perusteella päädyttiin tällaiseen tuomioon", Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kommentoi Hevosurheilulle."Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta lausui, millaisena Leinosen rikkeen näki, ja tuomio oli sen mukainen. Hippoksen hallitus kävi asiasta perusteellisen keskustelun eikä nähnyt syytä muuttaa toimikunnan esitystä." Oliko löydöksellä vaikutusta hevosen suorituskykyyn?"Koboltti on aine, jota elimistö käyttää punasolujen tuotantoon. Aineen annostelulla voidaan pyrkiä lisäämään elimistön EPO-hormonin tuotantoa ja tätä kautta punasolujen määrään elimistössä. Rangaistuksen kovuus ei tässä tapauksessa perustu siihen, kuinka paljon suorituskyky startin hetkellä on noussut tai onko sillä ollut vaikutusta. Keskeistä asiassa on nimenomaan laajojen kansainvälisten tutkimusten perusteella asetetun raja-arvon ylitys", Himanka vastaa.Pertti Puikkosen valmentaman Mellby Helioksen näytteestä löytynyt deksametasoni on kortisonilääke, jota käytetään tulehdusten hoitoon. Senkin löytymisen näytteestä antidopingtoimikunta määritteli dopingrikkomukseksi."Toinen rikkomus tulkittiin vakavammaksi, ja siksi rangaistukset ovat erilaiset", Himanka vertaa.Hevosurheilu tavoitti Pertti Puikkosen, mutta hän ei halunnut kommentoida Hippoksen päätöstä ennen kuin on ehtinyt perehtymään tarkemmin sen perusteluihinPoikkeus tiedotuslinjassaEdellä mainittujen dopingtuomioiden yhteydessä Suomen Hippos tiedotti, että tutkinnassa on neljä muutakin tapausta."Hippoksen linja, että keskeneräistä asioista ei puhuta, on minusta edelleen oikea. Tässä tapauksessa siitä päätettiin kuitenkin poiketa, koska lajin sisällä ja jossain määrin ulkopuolellakin pyörivä huhumylly vahingoittaa lajia ja leimaa syyttömiä syyllisiksi", Tomi Himanka perustelee."Löydösten laatua en lähde kommentoimaan, koska ne eivät ole vielä olleet edes antidopingtoimikunnassa."Laajempaa dopingongelmaa Suomessa Himanka ei ainakaan toistaiseksi tunnista."Koko lajin elinehto on kuitenkin puhdas urheilu ja että kaikki toimijat ovat samalla viivalla. Rikkeistä kuuluu saada kova rangaistus", Himanka linjaa."Ja jos jotain hyvää, niin nämä tapaukset kertovat, että valvonta toimii ja kielletyistä aineista jää kiinni."Juttua muokattu 21.8. klo 13.10: lisätty tieto siitä, että Hevosurheilu tavoitti Pertti Puikkosen, mutta hän ei halunnut kommentoida päätöstä vielä tässä vaiheessa..Hippoksen hallitus kokoontui – kaksi rangaistusta dopingista.Kahden vuoden kilpailukiellon doping-rikkomuksesta valmentajana saanut Mari Leinonen – “En tiedä, miten tästä selviän”