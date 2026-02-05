Tomi Himanka: "Sen lupaan, että laitan itseni peliin, siitä asia ei ainakaan jää kiinni”

Tomi Himanka, 53, siirtyy Hippoksen toimitusjohtajaksi Velj. Wahlsten Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Hän kertoo, että kyse oli yllättävästä tarjouksesta ja kaikki eteni melko nopeasti.”Harvemmin tämän tyyppiset jutut tietenkään kello kaulassa tulee. Yllättäen pyydettiin toimeen ja hetken aikaa asiaa puntaroin, koitin laittaa paperille plussia ja miinuksia. Tulin lopulta siihen tulokseen, että kyllähän minä Hippokseen palaan takaisin”, Himanka aloittaa.Himanka on työskennellyt Velj. Wahlstén Oy:lla noin kolme ja puoli vuotta. Sitä ennen hän toimi reilu kaksi vuotta Suomen Hippoksessa ensin markkinointi- ja kehityspäällikkönä ja sitten organisaatiouudistuksen myötä raviurheilujohtajana.”Hippoksesta jäi hyvät muistot, eikä mitään ole hampaankolossa. Se edesauttaakin palaamista, on helppo tulla tuttuun taloon”, Himanka sanoo.Ennen Hippos-pestiä Himanka työskenteli yli 10 vuotta Jokimaan raviradan toimitusjohtajana..Himanka siirtyy Hippoksen toimitusjohtajaksi tilanteessa, jossa koko hevosala on monen ison muutoksen edessä ja tunnusluvut ovat laskevat.”Tunnistan, että alalla on haasteita. Toki niitä on joka puolella, ei raviurheilu ole mikään irrallinen saareke muusta maailmasta. Talous kyntää joka puolella. Uskon kuitenkin raviurheiluun ja lajin elinvoimaan”, Himanka painottaa.”Hevonen ei ole koskaan menettänyt vetovoimakykyään. Uskon hevoseen – ja kun olemme menossa avoimeen pelimarkkinaan, on sekin fakta, että hevonen pelikohteena on ihan täydellinen. Se on sopivan arvattava, mutta kuitenkin arvaamaton. En näe mitään syytä, miksi hevospelaaminen ei taas tulevaisuudessa lähtisi nousuun ja kasvuun.”Isoimpana motivaattorina uuteen työhön Himanka näkee ammatilliset haasteet ja kovan tahdon kääntää laji nousuun.”Moni saattaa ajatella, että tuohan on ihan hullu kaveri, kun tässä on kaikenlaista turbulenssia edessä, mutta näen pestin ammatillisena haasteena. Ruvetaan selättämään niitä ongelmia!” Himanka innostuu.”Eihän Hippoksen toimitusjohtaja mikään sateentekijä ole, mutta ilmoittaudun mukaan siihen, että kääritään hihat ja ruvetaan kääntämään tätä lajia nousuun. Sen lupaan, että laitan itseni peliin, siitä asia ei ainakaan jää kiinni.”Himanka asuu perheineen Hollolassa ja kotipaikan on tarkoitus säilyä samana, vaikka työpaikka vaihtuu Espooseen.”Tämä on iso ammatillinen haaste, mutta toisaalta täytän tänä vuonna 53 vuotta, ja elämässä on se tilanne, että nuorempi lapsi juhlii penkkareita juuri tänään. Eli enää ei ole ruuhkavuosia käsillä, ja ukko pystyy nyt antamaan kaikkensa työelämälle. Sillä tavalla juuri nyt on hyvä hetki tälle työlle”, Himanka sanoo.”Olen innoissani, vaikka koko ajan tulee onnitteluviestejä, joissa muistutetaan samalla, että kova pesti. Onhan se kova, mutta nyt tuntuu, että tein oikean ratkaisun. Haluan tarttua tähän haasteeseen.”.Yllätysuutinen: Tomi Himanka Hippoksen toimitusjohtajaksi.Antti Lehtisalo: ”Muutoksesta ei tule merkittäviä lisäkustannuksia organisaatiolle”