Tomi Himangalla on pitkä työura hevosalan parissa.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Tomi Himanka: "Sen lupaan, että laitan itseni peliin, siitä asia ei ainakaan jää kiinni”

Suomen Hippos ry tiedotti tänään, että järjestön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu hollolalainen Tomi Himanka, joka aloittaa toimessa 5.5.2026.
Julkaistu
Suomen Hippoksen toimitusjohtaja
Tomi Himanka

