Tomi Himanka vetosi myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen puolesta: "Se on meidän kaikkien toimijoiden asia"

Keskusjärjestön tiedotteessa kerrotaan Hippoksen hallituksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon käsitelleen ajankohtaiskatsauksessaan hevosalan rahoituksen merkitystä ja sen turvaamiseksi tehtyä työtä sekä päättäjien että alan toimijoiden näkökulmasta.

”Rahoituksen eteen on tehty kova työ, ja se työ jatkuu. Lopullisena maalina on, että olemme paremmassa tilanteessa vuosikymmenen vaihteessa. Luotan alaan, sillä meillä on erittäin vahva kenttä: kasvattajat, omistajat ja muut toimijat”, Lehtisalo sanoi.

Toimitusjohtaja Tomi Himanka korosti puheenvuorossaan myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen merkitystä hevosalalla.

”Suomen Hippos ei yksin pysty palauttamaan luottamusta, vaan se on meidän kaikkien toimijoiden asia. Meidän tulisi olla yhtenäisempiä kuin koskaan, jotta uusi markkina saadaan menestymään. Hippos ATG:lla on hyvät mahdollisuudet onnistua, mutta se tarvitsee koko alan tuen. Kannustan kaikkia tuomaan ratkaisuja pöytään ja rakentamaan yhdessä myönteistä ilmapiiriä takaisin”, Himanka kertoi.

Kehitysjohtaja Minna Mäenpää esitteli vastuullisuustyön ajankohtaisia asioita ja muistutti raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on tarjota kaikille raviurheilun ja hevoskasvatuksen parissa mukana oleville hyvä ilmapiiri ja yhdenvertainen ympäristö.