Tomi Himanka vetosi myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen puolesta: "Se on meidän kaikkien toimijoiden asia"
Keskusjärjestön tiedotteessa kerrotaan Hippoksen hallituksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon käsitelleen ajankohtaiskatsauksessaan hevosalan rahoituksen merkitystä ja sen turvaamiseksi tehtyä työtä sekä päättäjien että alan toimijoiden näkökulmasta.
”Rahoituksen eteen on tehty kova työ, ja se työ jatkuu. Lopullisena maalina on, että olemme paremmassa tilanteessa vuosikymmenen vaihteessa. Luotan alaan, sillä meillä on erittäin vahva kenttä: kasvattajat, omistajat ja muut toimijat”, Lehtisalo sanoi.
Toimitusjohtaja Tomi Himanka korosti puheenvuorossaan myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen merkitystä hevosalalla.
”Suomen Hippos ei yksin pysty palauttamaan luottamusta, vaan se on meidän kaikkien toimijoiden asia. Meidän tulisi olla yhtenäisempiä kuin koskaan, jotta uusi markkina saadaan menestymään. Hippos ATG:lla on hyvät mahdollisuudet onnistua, mutta se tarvitsee koko alan tuen. Kannustan kaikkia tuomaan ratkaisuja pöytään ja rakentamaan yhdessä myönteistä ilmapiiriä takaisin”, Himanka kertoi.
Kehitysjohtaja Minna Mäenpää esitteli vastuullisuustyön ajankohtaisia asioita ja muistutti raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on tarjota kaikille raviurheilun ja hevoskasvatuksen parissa mukana oleville hyvä ilmapiiri ja yhdenvertainen ympäristö.
VALTUUSKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET VUOSILLE 2027–2029
HEVOSJALOSTUSLIITOT
Varsinainen jäsen ja varajäsen
ETELÄ-POHJANMAAN HJL
Kati Ojaniemi
Paavo Eloniemi
ETELÄ-SAVON HJL
Heta Jukola
Marjo Kaipainen
ETELÄ-SUOMEN HJL
Henrikki Halme
Anne Laitinen
HÄMEEN HJL
Mikko Salminen
Saku Mikkola
KAINUUN HJL
Stefan Bucht
Marjukka Laulajainen
KESKI-POHJANMAAN HJL
Jaakko Jylhä
Sami Kangas
KESKI-SUOMEN HJL
Sari Piirainen
Kaisa Miettunen-Jokinen
KYMEN-KARJALAN HJL
Outi Ruottinen
Juha Jokiranta
LAPIN HJL
Matti Rajaharju
Annu Tams
NYL HAF
Eero Erkkilä
Maria Granqvist
POHJANMAAN HJL
Kai Pajala
Markku Nisula
POHJOIS-KARJALAN HJL
Tiina Reijonen
Eeva-Riitta Tuovinen
POHJOIS-SAVON HJL
Tuomas Pakkanen
Mikko Väisänen
SATAKUNNAN ALUEEN HJL
Juha Säntti
Maria Lovén
SVENSKA ÖSTERBOTTENS HAF
Mikael Mattfolk
Tommy Bäck
VARSINAIS-SUOMEN HJL
Eeva Karvonen
Virpi Ylitalo
RAVIRADAT
ETELÄ-POHJANMAAN HJL/SEINÄJOKI
Riikka Takaneva
Päivi Rasku
FORSSAN SEUDUN HIPPOS RY
Salla Pirhonen
Juha-Pekka Vilkman
JOENSUUN RAVIRATA
Pasi Pykäläinen
Marjo Väisänen
JOKILAAKSOJEN RAVIKESKUS OY
Katja Koski
Heikki Karjula
KAINUUN RAVIRATA OY
Emmi Manninen
Heikki Klemetti
KAUSTISEN SEUDUN RAVISEURA RY
Petri Klemola
Ari Hakola
KESKI-SUOMEN RAVIRATA OY
Tiina Eskonen
Ahti Ruoppila
KUOPION RAVIRATA OY
Sami Koponen
Marja Pylkkänen
LAHDEN HYS
Kimmo Kemppi
Ville Holopainen
LAPPEENRANNAN RAVIRATA OY
Juha Härkönen
Teemu Keskitalo
LÄNSI-LAPIN HYS
Markku Sadinmaa
Nina Mattila
MIKKELIN RAVIRATA OY
Maria Närhinen
Rauno Ylönen
POHJOLAN HYS
Kari Eriksson
Matti Viitala
PORIN RAVIT
Jukka Hurrila
Tommi Lähdekorpi
ROVANIEMEN RAVIRATA OY
Teemu Kangas
Mika Kuusela
TAMPEREEN RAVIRATA
Jukka Heiskala
Anni Järvinen
TURUN HIPPOS RY
Sari Mäki
Jere Hurme
VALKEALAN HYS
Vesa Suikkanen
Jenni Liikkanen
VERMON RAVIRATA OY
Outi Karemaa
Matti Karlsson
VERMON RAVIRATA OY
Pertti Koskenniemi
Harri Peipinen
KESÄRADAT, ETELÄ
Antti Karhila
Tuovi Huttunen
KESÄRADAT, POHJOINEN
Maria Mäkipelkola
Henna Huttunen
MUUT
SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO
Marjo Saastamoinen
Helena Balac
SHKL
Mitja Nummenmaa
Kimmo Kaipia
FWB-YHDISTYS RY
Håkan Wahlman
Stella Hagelstam
SUOMEN RAVIVALMENTAJAT
Jukka-Pekka Kauhanen
Cathy Johansson
NUORISOEDUSTAJA
Nora Rantanen
Eveliina Hietanen
Yhdistyksen toiminnan ja talouden linjaukset
Varsinainen kokous käsitteli kokouksessa Suomen Hippoksen toiminnan ja talouden linjauksia vuodelle 2027. Keskeistä on valmistautua rahapelimarkkinan muutokseen sekä alan rahoituksen turvaaminen tuleville vuosille.
Talousarvio ja budjetti vahvistetaan valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2026.
Valtuuskunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2027–2029
Varsinainen kokous valitsi kolmivuotiskaudeksi 42 valtuuskunnan jäsentä ja heidän 42 henkilökohtaista varajäsentään sääntöjen 12 §:ssä määrätyin perustein. Varsinaiselle kokoukselle tuotiin tiedoksi myös hallintosäännön mukaisesti valitut valtuuskunnan nuorisoedustaja Nora Rantanen ja hänen varaedustajansa Eveliina Hietanen.
Suomen Hippos on asettanut tavoitteeksi sukupuolten tasapainoisemman edustuksen valtuuskunnassa. Tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen osuus kasvaa aiemmasta 19 prosentista vähintään 30 prosenttiin kaudella 2027–2029 ja pitkällä aikavälillä 40 prosenttiin. Tavoite liittyy maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2026 valtionavustuksille asettamiin arviointiperusteisiin.
Uudessa valtuuskunnassa naisten osuus varsinaisista jäsenistä on 38 prosenttia ja miesten 62 prosenttia. Valtuuskunta aloittaa kolmivuotisen toimikautensa tammikuussa 2027. Valitut jäsenet löytyvät tiedotteen lopusta.
Valtuuskunnan jäsenten kulukorvaukset ja palkkiot
Varsinainen kokous päätti korvata Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten kotimaiset matkakulut verohallinnon vahvistamien enimmäismäärien mukaisina. Kokouspalkkioita tai muita korvauksia ei makseta.
Valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa valtuuskunnan kokouksista kokouspalkkio, joka on hallituksen jäsenen kokouspalkkion suuruinen.
Tilintarkastajat vuosina 2027–2029
Hippoksen sääntöjen mukaan tilintarkastajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja edellinen kausi päättyy vuoden 2026 tilintarkastukseen.
Varsinainen kokous päätti valita Suomen Hippos ry:n tilintarkastusyhteisöksi hallituksen esityksen mukaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n ja päävastuullisiksi tilintarkastajiksi KHT Mari Melanen ja HT Linda-Maria Isberg. Valinta astuu voimaan sääntömuutoksen rekisteröintipäivänä.
Jäsenmaksu vuosille 2027–2029
Hippoksen sääntöjen mukaan jäsenmaksu päätetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu on vuosina 2024–2026 ollut 100 euroa jäsenyhteisöltä.
Jäsenmaksu päätettiin pitää samana myös vuosina 2027–2029.
Muutosesitykset Suomen Hippos ry:n järjestösääntöihin
Varsinainen kokous hyväksyi muutosesityksen Suomen Hippos ry:n järjestösääntöihin. Sääntömuutokset koskevat eri tahojen roolia muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi tarkennettiin valtuuskunnan jäsenten valintaprosessia tilanteessa, jossa valittu jäsen ei enää ole mukana toiminnassa. Sääntömuutokset astuvat voimaan niiden virallisen hyväksymisen jälkeen.
Lähde: Suomen Hippos