Toimitusjohtaja Tomi Himanka, Suomen Hippos
"Meidän tulisi olla yhtenäisempiä kuin koskaan, jotta uusi markkina saadaan menestymään", Himanka toteaa.Kuva: Jarno Unkuri
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Tomi Himanka vetosi myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen puolesta: "Se on meidän kaikkien toimijoiden asia"

Suomen Hippoksen varsinainen kokous järjestettiin 27.10.2027 Teivossa.
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Keskusjärjestön tiedotteessa kerrotaan Hippoksen hallituksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon käsitelleen ajankohtaiskatsauksessaan hevosalan rahoituksen merkitystä ja sen turvaamiseksi tehtyä työtä sekä päättäjien että alan toimijoiden näkökulmasta.

”Rahoituksen eteen on tehty kova työ, ja se työ jatkuu. Lopullisena maalina on, että olemme paremmassa tilanteessa vuosikymmenen vaihteessa. Luotan alaan, sillä meillä on erittäin vahva kenttä: kasvattajat, omistajat ja muut toimijat”, Lehtisalo sanoi.

Toimitusjohtaja Tomi Himanka korosti puheenvuorossaan myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen palauttamisen merkitystä hevosalalla. 

”Suomen Hippos ei yksin pysty palauttamaan luottamusta, vaan se on meidän kaikkien toimijoiden asia. Meidän tulisi olla yhtenäisempiä kuin koskaan, jotta uusi markkina saadaan menestymään. Hippos ATG:lla on hyvät mahdollisuudet onnistua, mutta se tarvitsee koko alan tuen. Kannustan kaikkia tuomaan ratkaisuja pöytään ja rakentamaan yhdessä myönteistä ilmapiiriä takaisin”, Himanka kertoi. 

Kehitysjohtaja Minna Mäenpää esitteli vastuullisuustyön ajankohtaisia asioita ja muistutti raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on tarjota kaikille raviurheilun ja hevoskasvatuksen parissa mukana oleville hyvä ilmapiiri ja yhdenvertainen ympäristö.

VALTUUSKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET VUOSILLE 2027–2029 

HEVOSJALOSTUSLIITOT

Varsinainen jäsen ja varajäsen

ETELÄ-POHJANMAAN HJL 

Kati Ojaniemi 

Paavo Eloniemi 

ETELÄ-SAVON HJL 

Heta Jukola 

Marjo Kaipainen 

ETELÄ-SUOMEN HJL 

Henrikki Halme 

Anne Laitinen 

HÄMEEN HJL 

Mikko Salminen 

Saku Mikkola 

KAINUUN HJL 

Stefan Bucht 

Marjukka Laulajainen 

KESKI-POHJANMAAN HJL 

Jaakko Jylhä 

Sami Kangas 

KESKI-SUOMEN HJL 

Sari Piirainen 

Kaisa Miettunen-Jokinen 

KYMEN-KARJALAN HJL 

Outi Ruottinen 

Juha Jokiranta 

LAPIN HJL 

Matti Rajaharju 

Annu Tams 

NYL HAF 

Eero Erkkilä 

Maria Granqvist 

POHJANMAAN HJL 

Kai Pajala 

Markku Nisula 

POHJOIS-KARJALAN HJL 

Tiina Reijonen 

Eeva-Riitta Tuovinen 

POHJOIS-SAVON HJL 

Tuomas Pakkanen 

Mikko Väisänen 

SATAKUNNAN ALUEEN HJL 

Juha Säntti 

Maria Lovén  

SVENSKA ÖSTERBOTTENS HAF 

Mikael Mattfolk 

Tommy Bäck 

VARSINAIS-SUOMEN HJL 

Eeva Karvonen 

Virpi Ylitalo 

RAVIRADAT 

ETELÄ-POHJANMAAN HJL/SEINÄJOKI 

Riikka Takaneva 

Päivi Rasku 

FORSSAN SEUDUN HIPPOS RY 

Salla Pirhonen 

Juha-Pekka Vilkman 

JOENSUUN RAVIRATA 

Pasi Pykäläinen 

Marjo Väisänen 

JOKILAAKSOJEN RAVIKESKUS OY 

Katja Koski 

Heikki Karjula 

KAINUUN RAVIRATA OY 

Emmi Manninen 

Heikki Klemetti 

KAUSTISEN SEUDUN RAVISEURA RY 

Petri Klemola 

Ari Hakola 

KESKI-SUOMEN RAVIRATA OY 

Tiina Eskonen 

Ahti Ruoppila 

KUOPION RAVIRATA OY 

Sami Koponen 

Marja Pylkkänen 

LAHDEN HYS 

Kimmo Kemppi 

Ville Holopainen 

LAPPEENRANNAN RAVIRATA OY 

Juha Härkönen 

Teemu Keskitalo 

LÄNSI-LAPIN HYS 

Markku Sadinmaa 

Nina Mattila 

MIKKELIN RAVIRATA OY 

Maria Närhinen 

Rauno Ylönen 

POHJOLAN HYS 

Kari Eriksson 

Matti Viitala 

PORIN RAVIT 

Jukka Hurrila 

Tommi Lähdekorpi 

ROVANIEMEN RAVIRATA OY 

Teemu Kangas 

Mika Kuusela 

TAMPEREEN RAVIRATA 

Jukka Heiskala 

Anni Järvinen 

TURUN HIPPOS RY 

Sari Mäki 

Jere Hurme 

VALKEALAN HYS 

Vesa Suikkanen 

Jenni Liikkanen 

VERMON RAVIRATA OY 

Outi Karemaa 

Matti Karlsson 

VERMON RAVIRATA OY 

Pertti Koskenniemi 

Harri Peipinen 

KESÄRADAT, ETELÄ 

Antti Karhila 

Tuovi Huttunen 

KESÄRADAT, POHJOINEN 

Maria Mäkipelkola 

Henna Huttunen 

MUUT 

SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO 

Marjo Saastamoinen 

Helena Balac 

SHKL  

Mitja Nummenmaa 

Kimmo Kaipia 

FWB-YHDISTYS RY 

Håkan Wahlman 

Stella Hagelstam 

SUOMEN RAVIVALMENTAJAT 

Jukka-Pekka Kauhanen 

Cathy Johansson 

NUORISOEDUSTAJA 

Nora Rantanen  

Eveliina Hietanen 

Yhdistyksen toiminnan ja talouden linjaukset 

Varsinainen kokous käsitteli kokouksessa Suomen Hippoksen toiminnan ja talouden linjauksia vuodelle 2027. Keskeistä on valmistautua rahapelimarkkinan muutokseen sekä alan rahoituksen turvaaminen tuleville vuosille.  

Talousarvio ja budjetti vahvistetaan valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2026.  

Valtuuskunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2027–2029 

Varsinainen kokous valitsi kolmivuotiskaudeksi 42 valtuuskunnan jäsentä ja heidän 42 henkilökohtaista varajäsentään sääntöjen 12 §:ssä määrätyin perustein. Varsinaiselle kokoukselle tuotiin tiedoksi myös hallintosäännön mukaisesti valitut valtuuskunnan nuorisoedustaja Nora Rantanen ja hänen varaedustajansa Eveliina Hietanen.

Suomen Hippos on asettanut tavoitteeksi sukupuolten tasapainoisemman edustuksen valtuuskunnassa. Tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen osuus kasvaa aiemmasta 19 prosentista vähintään 30 prosenttiin kaudella 2027–2029 ja pitkällä aikavälillä 40 prosenttiin. Tavoite liittyy maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2026 valtionavustuksille asettamiin arviointiperusteisiin. 

Uudessa valtuuskunnassa naisten osuus varsinaisista jäsenistä on 38 prosenttia ja miesten 62 prosenttia. Valtuuskunta aloittaa kolmivuotisen toimikautensa tammikuussa 2027. Valitut jäsenet löytyvät tiedotteen lopusta. 

Valtuuskunnan jäsenten kulukorvaukset ja palkkiot 

Varsinainen kokous päätti korvata Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten kotimaiset matkakulut verohallinnon vahvistamien enimmäismäärien mukaisina. Kokouspalkkioita tai muita korvauksia ei makseta.  

Valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa valtuuskunnan kokouksista kokouspalkkio, joka on hallituksen jäsenen kokouspalkkion suuruinen. 

Tilintarkastajat vuosina 2027–2029 

Hippoksen sääntöjen mukaan tilintarkastajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja edellinen kausi päättyy vuoden 2026 tilintarkastukseen.  

Varsinainen kokous päätti valita Suomen Hippos ry:n tilintarkastusyhteisöksi hallituksen esityksen mukaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n ja päävastuullisiksi tilintarkastajiksi KHT Mari Melanen ja HT Linda-Maria Isberg. Valinta astuu voimaan sääntömuutoksen rekisteröintipäivänä. 

Jäsenmaksu vuosille 2027–2029 

Hippoksen sääntöjen mukaan jäsenmaksu päätetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu on vuosina 2024–2026 ollut 100 euroa jäsenyhteisöltä.  

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana myös vuosina 2027–2029. 

Muutosesitykset Suomen Hippos ry:n järjestösääntöihin 

Varsinainen kokous hyväksyi muutosesityksen Suomen Hippos ry:n järjestösääntöihin. Sääntömuutokset koskevat eri tahojen roolia muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi tarkennettiin valtuuskunnan jäsenten valintaprosessia tilanteessa, jossa valittu jäsen ei enää ole mukana toiminnassa. Sääntömuutokset astuvat voimaan niiden virallisen hyväksymisen jälkeen.

Lähde: Suomen Hippos

Suomen Hippos
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Hevosurheilu
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