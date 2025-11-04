Tommi Kylliäinen
Tommi Kylliäinen on kuluneella kaudella ohjastanut 106 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Tommi Kylliäinen Lappeenrannan varikolla sattuneen rytäkän myötä sairauslomalle – "Kipsi kädessä ei viitsi ajaa kilpaa"

Tommi Kylliäisen peukaloa joudutaan vielä operoimaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tommi Kylliäinen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi