Tommi Kylliäinen Lappeenrannan varikolla sattuneen rytäkän myötä sairauslomalle – "Kipsi kädessä ei viitsi ajaa kilpaa"

Maanantaina Tommi Kylliäisen työilta Lappeenrannassa vaihtui varikkoalueella sattuneen onnettomuuden myötä vierailuun Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Kylliäinen oli lähdössä katoksilta lämmittämään ravien kolmanteen lähtöön ilmoitettua Goldheroa, kun kanssakilpailijan kanssa sattui yhteentörmäys.”Edestäni meni hevonen, jonka rattailla ollut mies alkoi vaihtamaan hevosta ohjastajalle. Hän hyppäsi kyydistä pois, mutta samaan aikaan hevonen alkoi pakittaa. Samassa hän vetäisi toisesta ohjasta, jolloin hevonen pyörähti 90 asteen käännöksen ja hyppäsi minun ja minun hevoseni välistä. Siinä samalla itse tallaannuin”, Kylliäinen kertaa.Illan aikana Kylliäinen viestitti Tototv:n lähetykseen peukalonsa murtuneen rytäkän seurauksena. Tarkemmissa tutkimuksissa hänen peukalonsa todettiin myös tarvitsevan leikkaushoitoa.”Luulen pääseväni leikkaukseen aika nopeasti, tai ainakin menen sellaiseen heti kun mahdollista. Kipsi kädessä ei viitsi ajaa kilpaa, ja veikkaan ettei peukalo nyt vielä viikon päästä kunnossa ole”, Kylliäinen sanoo viitaten mahdollisen sairausloman pituuteen.Hollolalaisohjastaja näkee silti tapauksessa pienen hopeareunuksen.”Onneksi meni vain peukalo”, hän tuumaa.Goldheron valmentaja Marja Haakana kertoi hevosensa olevan päällisin puolin kunnossa tapahtuman jäljiltä. Heistä johtumaton rytäkkä kuitenkin rikkoi merkittävän määrän arvokkaita varusteita. Samalla startti jäi välistä.Viikko sitten Kylliäinen joutui Mikkelissä osaksi rytäkkää hänen ohjastamansa hevosen kaaduttua kompastumisen seurauksena lähtösuoralla. Tuolloin Kylliäinen selvisi vammoitta.”Nyt on sattunut vähän liikaa, ja sanoinkin jo, että pitäisi alkaa ihan tarkemmin miettimään tekosiaan, jos olisin itse töpeksinyt. Omasta mielestäni en kuitenkaan näissä tilanteissa olisi voinut tehdä mitään toisin”, Kylliäinen päättää.